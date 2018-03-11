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Всеукраинский турнир по дзюдо «Киевская весна»: у Прилуцкого - «золото», у Гончарова – «серебро»

Алексей Журавлев
11 марта 2018 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Роман Прилуцкий (в центре на пьедестале) - победитель турнира в Киеве.

11 марта в Киеве в легкоатлетическом манеже на шести татами состоялся открытый Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей под названием «Киевская весна-2018».

В Киеве собрались 536 дзюдоистов из шести стран – Украины, Азербайджана, Беларуси, Латвии, Литвы и Румынии. Поединки проводились в двух возрастных категориях – 2003-2004 и 2005-2006.

На престижном турнире воспитанники славянской школы дзюдо (тренеры Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская) завоевали две медали. Роман Прилуцкий из ООШ №15 выиграл соревнования в весовой категории до 35 кг, одержав пять побед в пяти встречах.  Учащийся педагогического лицея Михаил Гончаров занял второе место в весовой категории свыше 81 кг. В активе Михаила три победы при одном поражении.

Стоит добавить, что спортсмены Донецкой области на турнире в столице Украины выиграли пять наград – 3 золотых и 2 серебряные.

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Комментарии к статье «Всеукраинский турнир по дзюдо «Киевская весна»: у Прилуцкого - «золото», у Гончарова – «серебро»»

11 марта в Киеве в легкоатлетическом манеже на шести татами состоялся открытый Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей под названием «Киевская весна-2018».

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