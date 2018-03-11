Всеукраинский турнир по дзюдо «Киевская весна»: у Прилуцкого - «золото», у Гончарова – «серебро»

|11 марта 2018
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11 марта в Киеве в легкоатлетическом манеже на шести татами состоялся открытый Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей под названием «Киевская весна-2018».
В Киеве собрались 536 дзюдоистов из шести стран – Украины, Азербайджана, Беларуси, Латвии, Литвы и Румынии. Поединки проводились в двух возрастных категориях – 2003-2004 и 2005-2006.
На престижном турнире воспитанники славянской школы дзюдо (тренеры Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская) завоевали две медали. Роман Прилуцкий из ООШ №15 выиграл соревнования в весовой категории до 35 кг, одержав пять побед в пяти встречах. Учащийся педагогического лицея Михаил Гончаров занял второе место в весовой категории свыше 81 кг. В активе Михаила три победы при одном поражении.
Стоит добавить, что спортсмены Донецкой области на турнире в столице Украины выиграли пять наград – 3 золотых и 2 серебряные.
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• Юные шахматисты Вадим Степанов и Владимир Чумаков – чемпионы Донецкой области!
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11 марта в Киеве в легкоатлетическом манеже на шести татами состоялся открытый Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей под названием «Киевская весна-2018».