В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина одержала юбилейную победу

Первая ракетка Украины на турнире «BNP Paribas Open» в Индиан-Уэллсе (США) в матче второго круга переиграла в двух сетах Мону Бартель из Германии.

Эта победа стала для 23-летней украинской теннисистки юбилейной, 300-й в карьере в поединках одиночного разряда.

А накануне соревнований в Индиан-Уэллсе Свитолина стала победительницей выставочного турнира в Нью-Йорке«Tie Break Tens» . Элина обыграла Винус Уильямс (США) – 10:3, Коко Вандевеге (США) – 10:0 и Чжан Шуай (Китай) – 10:3. За победу в «Tie Break Tens» Свитолина получила 250 тысяч долларов.

Между тем, 15-летняя Марта Костюк была близка к победе на турнире ITF в китайском Чжухае. Марта дошла до финала, где проиграла бывшей соотечественнице Марине Заневской, ныне представляющей Бельгию, со счетом 2:6, 4:6.