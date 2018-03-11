«Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу

В полуфинальных встречах 9 марта «Днепр» переиграл «Авантаж-Политехник» из Харькова – 80:75, а «Химик» из Южного одолел «Бипу» из Одессы – 69:61. В решающем матче розыгрыша «Днепр» под руководством Дениса Журавлева победил «Химик» со счетом 78:71 и второй год подряд стал обладателем национального Кубка. Всего в активе «Днепра» таких трофеев уже четыре.