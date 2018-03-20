Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента

Эту идею он озвучил на совместном заседании депутатских комиссий 15 марта. По его словам, не все родители могут позволить себе платить 500 гривен в месяц, поэтому количество юных спортсменов постепенно уменьшается. Сейчас полную стоимость платят 16 человек, остальные занимаются на льготных условиях.

Смирнов считает, что в качестве эксперимента можно попробовать снизить оплату на 200 гривен. По его мнению, в результате должна увеличиться посещаемость, и таким образом за счет большего количества детей финансовая составляющая выйдет на прежний уровень.

Комментируя поступившее предложение, начальник отдела по делам физкультуры и спорта Александр Мищенко рассказал, что в прошлом году на содержание бассейна было израсходовано три с лишним миллиона гривен. Из них 940 тысяч учреждение заработало самостоятельно, большая же часть расходов легла на местный бюджет. По его словам, уменьшение стоимости абонемента повлечет дополнительные расходы из городской казны – по крайней мере, на первых порах. Впрочем, по мнению Виктора Смирнова, они будут не так уже велики: 3200 гривен в месяц.

В свою очередь, Александр Мищенко объясняет, что, кроме отделения плавания, о котором говорит депутат, в бассейне еще есть отделения водного поло и олимпийской школы современного пятиборья. Поэтому к вопросу снижения цены абонемента необходимо подходить комплексно и уменьшать ее для всех воспитанников.

Однако, по его словам, экспериментируя с суммой заработанных денег, следует иметь в виду один нюанс: если размер дохода превысит миллион, то, согласно действующему законодательству, с него придется уплатить 20-процентный налог.

Александр Мищенко добавил, что в настоящее время возглавляемый им отдел занимается разработкой мероприятий по поддержке развития плавания в городе.

«В рамках действующей Программы развития физкультуры и спорта мы утвердим определенные мероприятия, которые будут регулировать снижение стоимости абонемента для определенной части спортивных групп детей», - пообещал он.