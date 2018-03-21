«Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах

|21 марта 2018
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16-18 марта в Кременчуге (Полтавская область) проходил 3-й по счету Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный сотрудникам СБУ, которые погибли в зоне АТО.
В соревнованиях приняли участие около 900 спортсменов из 14 областей Украины - всего 62 команды. Юные дзюдоисты определяли сильнейших в трех возрастных категориях (2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 г.р.) на пяти татами. Поединки турнира обслуживали три десятка судей, из которых четыре – международной категории. Среди гостей турнира - мастера спорта по дзюдо Георгий Зантарая, Сергей Дребот и Станислав Бондаренко.
Воспитанники славянской школы дзюдо в Кременчуге собрали полный комплект наград:
1-е место – Анна Савенко (44 кг, ООШ №17);
2-е место – Илья Келеберда (+73 кг, ООШ №15);
3-е место – Михаил Гончаров (+81 кг, пед.лицей), Анна Зайцева (40 кг, ООШ №9).
Просто прекрасно провела все поединки турнира Анна Савенко. Славянская дзюдоистка одержала досрочные победы во всех четырех встречах. При этом она не тратила больше 10 секунд на победу. Естественно, что организаторы соревнований отметили спортивное мастерство Анны Савенко и вручили ей приз за лучшую технику на турнире. Кстати, год назад подобную награду получил славянский дзюдоист Данил Игнатенко.
Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Андрей Филатов, Валерий Дейниченко.
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• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
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• Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента
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• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Светильники из Германии: преимущества и особенности
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
• На Артема «минировали» «Брусничку»
• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
• Самурайское качество на вашей руке
• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
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Комментарии к статье ««Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах»
16-18 марта в Кременчуге (Полтавская область) проходил 3-й по счету Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный сотрудникам СБУ, которые погибли в зоне АТО.