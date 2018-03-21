На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете

С 9 по 18 марта в Пхенчхане (Южная Корея) проходили зимние Паралимпийские игры-2018, на которых были разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта – биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжных гонках, пара-сноуборде и следж-хоккее.

На Паралимпиаде в Пхенчхане были представлены 49 стран. Украина в медальном зачете заняла высокое 6-е место. Украинские паралимпийцы завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград – всего 22 медали. Первое место заняла сборная США – 36 (13-15-8) наград.

В число украинских медалистов Паралимпийских игр-2018 вошли Оксана Шишкова, Виталий Лукьяненко, Игорь Рептюх, Людмила Ляшенко, Максим Яровый, Юрий Уткин, Тарас Радь, Юлия Батенкова-Бауман, Александр Казик, Григорий Вовчинский и Анатолий Ковалевский. Наибольшее количество наград – 6 - в активе Оксаны Шишковой, которая выступала в биатлоне и лыжных гонках.

Украинские паралимпийцы за свои победы и достижения получили солидные призовые. Денежное вознаграждение от государства составило следующие суммы: за 1-е место – $ 125 тысяч долларов, за 2-е место – $ 80 тысяч, за 3-е место – $ 55 тысяч. Общая сумма призовых составила 3 миллиона 440 тысяч долларов, что эквивалентно 90 миллионам гривен.