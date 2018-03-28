Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске

25 марта в Харькове свои дебютные бои среди профессионалов провели Александр Чабан и Джамал Усманов из Славянска.

Александр Чабан (72 кг) одержал победу нокаутом левым боковым во втором раунде над соперником из Харькова Максимом Форсюком. А Джамал Усманов выиграл бой (4 раунда по три минуты) у еще одного представителя Харькова – Владислава Мищенко - единогласным решением судей. Стоит добавить, что лицензии на проведение профессиональных поединков славянские боксеры получили из рук чемпионки мира по боксу Алины Шатерниковой.

Тренируются Александр Чабан и Джамал Усманов под руководством Анатолия Анашкина, Владимира Рюмина и Александра Осадчего.

23-24 марта в Краматорске в рамках 150-летия города состоялся открытый турнир по боксу среди юношей и взрослых, в котором приняли участие 175 спортсменов из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Воспитанники федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренер Владимир Рюмин) завоевали три награды:

1-е место – Илья Иванов (54 кг, ООШ №4);

2-е место – Артем Пономарев (57 кг, ООШ №1), Андрей Борщ (70 кг, СТЛНАУ).

Еще два славянских боксера – Александр Сурма (48 кг, ООШ №19) и Владислав Пеженко (28 кг, ООШ №17), которые тренируются в областной ДЮСШ олимпийского резерва (тренер Анатолий Анашкин), выиграли серебряные награды турнира.