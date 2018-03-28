|28 марта 2018
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25 марта в Харькове свои дебютные бои среди профессионалов провели Александр Чабан и Джамал Усманов из Славянска.
Александр Чабан (72 кг) одержал победу нокаутом левым боковым во втором раунде над соперником из Харькова Максимом Форсюком. А Джамал Усманов выиграл бой (4 раунда по три минуты) у еще одного представителя Харькова – Владислава Мищенко - единогласным решением судей. Стоит добавить, что лицензии на проведение профессиональных поединков славянские боксеры получили из рук чемпионки мира по боксу Алины Шатерниковой.
Тренируются Александр Чабан и Джамал Усманов под руководством Анатолия Анашкина, Владимира Рюмина и Александра Осадчего.
23-24 марта в Краматорске в рамках 150-летия города состоялся открытый турнир по боксу среди юношей и взрослых, в котором приняли участие 175 спортсменов из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Воспитанники федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренер Владимир Рюмин) завоевали три награды:
1-е место – Илья Иванов (54 кг, ООШ №4);
2-е место – Артем Пономарев (57 кг, ООШ №1), Андрей Борщ (70 кг, СТЛНАУ).
Еще два славянских боксера – Александр Сурма (48 кг, ООШ №19) и Владислав Пеженко (28 кг, ООШ №17), которые тренируются в областной ДЮСШ олимпийского резерва (тренер Анатолий Анашкин), выиграли серебряные награды турнира.
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Приветствую, гость! Вход
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
• Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске
• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
• Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
• Как «Славгорводоканал» отработал минувший год
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
• «Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе
• Как будем жить при медреформе: о декларациях и не только
22 марта 2018
• Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике
• Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам
• Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет
• Кто заказывал такси на Дубровку
• Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником
• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
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25 марта в Харькове свои дебютные бои среди профессионалов провели Александр Чабан и Джамал Усманов из Славянска.