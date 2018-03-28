Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Ряд наград завоевали спортсмены славянского фитнес-клуба «Манго» на 8-м по счету чемпионате Украины по пауэрлифтингу, который состоялся во второй декаде марта в Луцке.

На нынешнем национальном чемпионате определяли лучших не только в соревнованиях по пауэрлифтингу – троеборью (приседание, жим лежа, становая тяга), но и в отдельных движениях, а также по наибольшему количеству повторений в жиме штанги лежа.

Славянские атлеты в своих весовых категориях выиграли 13 наград, выступая на чемпионате в безэкипировочном дивизионе:

1-е место – Дмитрий Рожанский (пауэрлифтинг), Виктория Рожанская (жим лежа), Артем Соколов (жим лежа), Андрей Приходько (многоповторный жим лежа), Михаил Геенко (жим лежа);

2-е место – Елена Голубицкая (жим лежа), Алена Бабенко (становая тяга), Всеволод Гончаров (жим лежа), Сергей Васильцов (жим лежа), Дмитрий Саркиц (многоповторный жим лежа), Андрей Приходько (жим лежа);

3-е место – Андрей Бабенко (жим лежа), Дмитрий Саркиц (жим лежа).

Стоит добавить, что все спортсмены получили право выступить на чемпионате мира (WPA), который пройдет в Луцке с 17 по 20 мая 2018 года.