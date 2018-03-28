|28 марта 2018
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25 марта в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялся открытый турнир по борьбе самбо под девизом «Кто ты, будущий олимпиец» среди юношей и девушек 2004-2005 и 2006-2007 г.р., в котором приняли участие 230 спортсменов из 11 команд Донецкой области.
15 славянских дзюдоистов в своих возрастных и весовых категориях стали чемпионами данных соревнований – Егор Войтенко, Тимур Кушнарев, Сергей Щербина, Федор Беликов, Матвей Тертышный, Маруся Горбатенко, Михаил Яцук, Владислав Яхин, Василиса Тушева, Михаил Чуйко, Алиса Малеваная, Артур Вяткин, Дмитрий Руських, Сергей Ерещенко, Илья Келеберда.
Марк Матюшечко и Тимофей Сухов стали бронзовыми призерами 21-го международногого турнира по самбо среди юношей 2004-2005 годов рождения, который прошел в Кривом Роге.
Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Сергей Богуш, Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Андрей Филатов, Валерий Дейниченко и Кирилл Белецкий.
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• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
• Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске
• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
• Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
• Как «Славгорводоканал» отработал минувший год
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• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
• «Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе
• Как будем жить при медреформе: о декларациях и не только
22 марта 2018
• Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике
• Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам
• Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет
• Кто заказывал такси на Дубровку
• Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником
• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
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Комментарии к статье «В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо»
25 марта в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялся открытый турнир по борьбе самбо под девизом «Кто ты, будущий олимпиец» среди юношей и девушек 2004-2005 и 2006-2007 г.р., в котором приняли участие 230 спортсменов из 11 команд Донецкой области.