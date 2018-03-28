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Фестивальные локации

Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины

Алексей Журавлев
28 марта 2018 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

27-28 марта в Славянске в спортивном зале ДГПУ были сыграны финальные матчи зональных областных игр школьной волейбольной лиги Украины среди юношей и девушек старшей возрастной группы (2001 г.р. и младше).

27 марта в турнире юношей победу одержала команда славянской ООШ №4, которая выиграла две игры на стадии группового этапа, а затем - и финальную встречу у лиманской ООШ №4 со счетом 2:0 (по партиям).  Теперь команда ООШ №4, за которую на площадке играли Николай Бойко, Владислав Кичук, Владислав Гончаренко, Максим Удовиченко, Егор Ткачов, Максим Скочко и Николай Горбатов,  сыграет в «Финале четырех», который состоится в апреле в Бахмуте.

В турнире юношей на стадии зонального областного этапа также приняли участие Малиновская ООШ, Михайловская ООШ (Александровский район), Маяковская ООШ, гимназия «Интеллект» (Дружковка).

28 марта определился победитель соревнований у девушек старшей возрастной группы. Им стала команда краматорской ООШ №4. В числе участников зональных областных игр у девушек были – ООШ №4 (Славянск), Зареческая ООШ (Лиманский район), Привольская ООШ, ООШ №12 (Дружковка) и Николаевская ООШ №1. 

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Комментарии к статье «Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины»

27-28 марта в Славянске в спортивном зале ДГПУ были сыграны финальные матчи зональных областных игр школьной волейбольной лиги Украины среди юношей и девушек старшей возрастной группы (2001 г.р. и младше).

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