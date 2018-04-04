Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе

26-29 марта в городе Южный (Одесская область) на трех коврах состоялся молодежный чемпионат Украины по вольной борьбе среди юниоров и юниорок (1998-2000г.р.), на котором успешно выступила 16-летняя студентка славянского энергостроительного техникума Лолита Волошина, завоевавшая серебряную награду соревнований.

На чемпионате Украины в Южном, в котором приняли участие более 300 спортсменов, в составе сборной Донецкой области выступали четыре славянских «вольника» - Лолита Волошина, Евгений Безкоровайный, Денис Трудов и Артем Ющенко. Из этого квартета медаль удалось выиграть Лолите Волошиной (тренер Сергей Слепушкин).

В весовой категории до 57 кг (7 спортсменок в весе, из которых три мастера спорта Украины) она заняла второе место – «серебро». На чемпионате Лолита провела пять поединков: три победы при двух поражениях. В финале Волошина уступила призеру чемпионата мира Алине Акобии из Киевской области. При этом серебряная награда национального первенства – лучшее достижение в спортивной карьере 16-летней славянской девушки, которая занимается этим видом борьбы уже на протяжении четырех лет.