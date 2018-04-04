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Как рождаются анекдоты

Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу

Алексей Журавлев
4 апреля 2018 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

28 марта - 1 апреля в Одессе прошел чемпионат Украины по таиландскому боксу среди детей, юношей и девушек, взрослых, в котором приняло участие более 300 человек из 19 областей страны.

Спортсмены славянского клуба «Боец» под руководством Алексея Юкова и Евгении Калугиной успешно выступили на соревнованиях национального масштаба в Южной Пальмире, выиграв семь медалей:  

1-е место - Евгений Прищенко (28 кг, УВК №1), Алина Данченко (51 кг, Изюмская гимназия №1), Денис Сосненко (51 кг, Маяцкая ООШ);

2-е место - Карина Данченко (54 кг, Изюмская гимназия №1), Максим Решетняк (45 кг, ООШ № 18);

3-е место - Данил Шатерников (34 кг, ООШ №18), Данил Усольцев (54 кг, Маяцкая ООШ).

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Комментарии к статье «Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу»

28 марта - 1 апреля в Одессе прошел чемпионат Украины по таиландскому боксу среди детей, юношей и девушек, взрослых, в котором приняло участие более 300 человек из 19 областей страны.

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