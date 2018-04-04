КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу

|4 апреля 2018
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31 марта в Краматорске на футбольном поле с искусственным покрытием в Саду Бернацкого определился победитель Кубка на призы Максима Ефимова среди юношеских команд 2003-2004 годов рождения.
Матчи турнира, в котором приняли участие девять команд, стартовали еще в декабре прошлого года. На стадии первого этапа команды сыграли между собой по круговой системе – восемь игр. Дальше – «Финал четырех». В нем также по круговой системе сыграл квартет лучших клубов по итогам первого этапа – ДВУОР (Бахмут), «Альтаир» (Дружковка), ДЮСШ (Мирноград) и КДЮСШ «Славхлеб».
В «Финале четырех» ДВУОР и КДЮСШ «Славхлеб» одержали по две победы, а в очном противостоянии не смогли выявить сильнейшего – 0:0. Оперативно было решено, что победитель дебютного Кубка на призы Максима Ефимова будет определен в серии послематчевых пенальти. В футбольной лотерее успех сопутствовал юным славянским футболистам – 4:2, которые и завоевали в итоге почетный трофей. При этом игрок славянской команды Артур Дмитриев был признан лучшим защитником турнира.
1/2 финала
«Сапфир» - «Славянск» - 2:0
«Прометей» - «Форум-Авто» - 3:1
Финал (7 апреля)
«Сапфир» - «Прометей»
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• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
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• Из Славянска наконец-то вывезли ртуть
• Анализируем выбор: 13 врачей со стажем более 40 лет, 9 специалистов без категорий
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• На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия
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• Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»
• Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы
• Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»
• Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году
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Комментарии к статье «КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу»
31 марта в Краматорске на футбольном поле с искусственным покрытием в Саду Бернацкого определился победитель Кубка на призы Максима Ефимова среди юношеских команд 2003-2004 годов рождения.