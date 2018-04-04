КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу

Матчи турнира, в котором приняли участие девять команд, стартовали еще в декабре прошлого года. На стадии первого этапа команды сыграли между собой по круговой системе – восемь игр. Дальше – «Финал четырех». В нем также по круговой системе сыграл квартет лучших клубов по итогам первого этапа – ДВУОР (Бахмут), «Альтаир» (Дружковка), ДЮСШ (Мирноград) и КДЮСШ «Славхлеб».

В «Финале четырех» ДВУОР и КДЮСШ «Славхлеб» одержали по две победы, а в очном противостоянии не смогли выявить сильнейшего – 0:0. Оперативно было решено, что победитель дебютного Кубка на призы Максима Ефимова будет определен в серии послематчевых пенальти. В футбольной лотерее успех сопутствовал юным славянским футболистам – 4:2, которые и завоевали в итоге почетный трофей. При этом игрок славянской команды Артур Дмитриев был признан лучшим защитником турнира.

КУБОК «Донбассэнерго»:

1/2 финала

«Сапфир» - «Славянск» - 2:0

«Прометей» - «Форум-Авто» - 3:1

Финал ( 7 апреля)

«Сапфир» - «Прометей»