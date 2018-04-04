«Реал» в Турине разгромил «Ювентус»

3 апреля были сыграны два первых четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. В Турине встретились финалисты минувшего сезона – «Ювентус» и «Реал». Забив три мяча, Королевский клуб де-факто оформил выход в следующий этап турнира.

Со счетом 3:0 «Реал» выиграл у «Ювентуса». Дубль на счету Криштиану Роналду, еще один гол забил Марсело. До середины второго тайма «Юве» оказывал сопротивление мадридскому клубу, но все решило индивидуальное мастерство Роналду. Особенно красив был второй гол в игре от Криштиану, который был забит «ножницами» через себя. При этом португальский форвард улучшил рекорд в Лиге чемпионов. Криштиану стал первым игроком, забившим в десяти подряд играх турнира. А всего в текущем розыгрыше, Роналду отличился уже 14 раз.

Во втором матче игрового дня «Бавария» одержала волевую гостевую победу над «Севильей» со счетом 2:1.