Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»

На прошлой неделе 40-летний голкипер Джанлуиджи Буффон подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение рассчитано на один год и имеет опцию продления еще на один сезон. До перехода в парижский клуб Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года. За это время он провел 655 матчей (300 – на ноль) за «Старую синьору», с которой 9 раз выиграл Серию А и 4 раза – Кубок Италии.

Криштиану Роналду

С мадридским клубом футболист четырежды выиграл Лигу чемпионов

10 июля была окончательно поставлена точка в переходе Криштиану Роналду из мадридского «Реал» в «Ювентус». Общая сумма трансфера составила 112 миллионов евро. Контракт 33-летнего Роналду с туринским клубом рассчитан на четыре года. Зарплата игрока составит 30 млн. евро в год. «Ювентус» проведет презентацию звездного футболиста 21-го июля. В этот же день португальский форвард пройдет медосмотр. Роналду стал седьмым футболистом в истории, за трансфер которого было заплачено более 100 млн. евро.

Роналду последние девять лет провел в мадридском «Реале», куда перешел из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году за 93 млн. евро. Вместе «Реалом» Роналду завоевал 13 трофеев, провел 438 матчей и забил 451 гол – абсолютный рекорд мадридского клуба.

Маркиньос Сиприано

Донецкий «Шахтер» заключил 5-летнее соглашение с полузащитником Маркиньосом Сиприано. Ранее 19-летний бразильский вингер выступал за «Сан-Паулу». Сиприано уже присоединился к «горнякам» и в новом клубе будет играть под номером 28.

Сидклей

Киевское «Динамо» подписало контракт с 25-летним бразильским защитником Сидклеем. Соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет. В столичном клубе футболист будет выступать под номером 17.

Иван Петряк

Полузащитник донецкого «Шахтера» Иван Петряк на правах аренды ближайший год проведет в венгерском клубе «Ференцварош», который по итогам прошлого сезона занял второе место в национальном чемпионате и завоевал право выступать в Лиге Европы.

Рияд Марез

Чемпион Англии «Манчестер Сити» подтвердил переход в команду Рияда Мареза. За алжирского атакующего полузащитника «горожане» заплатили «Лестеру» рекордные в истории клуба 68 млн. евро.