Франция сыграет в финале чемпионата мира

10 июля определился первый финалист чемпионата мира по футболу-2018. Им стала сборная Франция, которая в полуфинальной встрече с минимальным счетом 1:0 сломила сопротивление Бельгии.

Обе сборные были достойны выхода в финал. В 1/4 финала Бельгия обыграла главного фаворита турнира – сборную Бразилии, а Франция одолела Уругвай. После поражений этих двух латиноамериканских сборных на мировом чемпионате остались представители лишь одного континента - Европы. Стоит добавить, что стадию группового этапа преодолела только одна азиатская команда - Япония, а представителя Африки в плей-офф не было вообще. Также в 1/8 финала «сложили оружие» сборные Аргентины и Колумбии – команды из Южной Америки.

В поединке Франция – Бельгия все решил один «стандарт». В начале второго тайма после розыгрыша углового ударом головой отличился защитник французской сборной Умтити. Францию ждет третий финал в истории после мундиалей 1998 и 2006 годов.

Соперником команды Дидье Дешама в финале будет победитель второй полуфинальной пары Англия – Хорватия.

Дневник чемпионата

1/4 финала

Уругвай – Франция – 0:2

Бразилия – Бельгия -1:2

Швеция – Англия – 0:2

Россия – Хорватия – 2:2 ОТ, 3:4 пен.

1/2 финала

Бельгия – Франция – 0:1

Англия – Хорватия – 11 июля

Матч за 3-е место

14 июля, 17.00

Финал

15 июля, 18.00