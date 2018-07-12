|11 июля 2018
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10 июля определился первый финалист чемпионата мира по футболу-2018. Им стала сборная Франция, которая в полуфинальной встрече с минимальным счетом 1:0 сломила сопротивление Бельгии.
Обе сборные были достойны выхода в финал. В 1/4 финала Бельгия обыграла главного фаворита турнира – сборную Бразилии, а Франция одолела Уругвай. После поражений этих двух латиноамериканских сборных на мировом чемпионате остались представители лишь одного континента - Европы. Стоит добавить, что стадию группового этапа преодолела только одна азиатская команда - Япония, а представителя Африки в плей-офф не было вообще. Также в 1/8 финала «сложили оружие» сборные Аргентины и Колумбии – команды из Южной Америки.
В поединке Франция – Бельгия все решил один «стандарт». В начале второго тайма после розыгрыша углового ударом головой отличился защитник французской сборной Умтити. Францию ждет третий финал в истории после мундиалей 1998 и 2006 годов.
Соперником команды Дидье Дешама в финале будет победитель второй полуфинальной пары Англия – Хорватия.
1/4 финала
Уругвай – Франция – 0:2
Бразилия – Бельгия -1:2
Швеция – Англия – 0:2
Россия – Хорватия – 2:2 ОТ, 3:4 пен.
1/2 финала
Бельгия – Франция – 0:1
Англия – Хорватия – 11 июля
Матч за 3-е место
14 июля, 17.00
Финал
15 июля, 18.00
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5 июля 2018
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• В Славянске обещают открыть областную детскую клинику
• Жители улицы Шевченко пожаловались на частые отключения электричества
• Городская диспетчерская служба теперь находится в «Славгорводоканале»
• Организатору незаконного референдума в Лимане дали 5 лет, но не посадили
• Из Торца выловили труп мужчины, зверски убитого в 2014 году
• Полиция просит помочь найти разбойников
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Комментарии к статье «Франция сыграет в финале чемпионата мира»
10 июля определился первый финалист чемпионата мира по футболу-2018. Им стала сборная Франция, которая в полуфинальной встрече с минимальным счетом 1:0 сломила сопротивление Бельгии.