У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

|18 июля 2018
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9-14 июля в Бахмуте на ринге спортивного комплекса «Металлург» состоялся чемпионат Донецкой области по боксу среди юниоров (2002-2003 г.р.) и взрослых (1999 г.р. и старше), а также открытый турнир «Кубок дружных наций» среди юношей (2004-2005 г.р.) и молодежи (2000-2001 г.р.), в котором приняли участие спортсмены из Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Ивано-Франковской областей.
На этих соревнованиях воспитанники славянской КДЮСШ (тренер Николай Тетера) завоевали две медали:
1-е место – Михаил Прокофьев (69 кг, «Кубок дружный наций);
3-е место – Евгений Стукало (46 кг, чемпионат Донецкой области).
Также первое место на чемпионате Донецкой области занял славянский спортсмен ДОСДЮШОР (тренер Анатолий Анашкин) Джамал Усманов (81 кг).
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• На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль
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• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
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• Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании
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• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
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• В Славянске прошла встреча эсперантистов
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9-14 июля в Бахмуте на ринге спортивного комплекса «Металлург» состоялся чемпионат Донецкой области по боксу среди юниоров (2002-2003 г.р.) и взрослых (1999 г.р. и старше), а также открытый турнир «Кубок дружных наций» среди юношей (2004-2005 г.р.) и молодежи (2000-2001 г.р.), в котором приняли участие спортсмены из Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Ивано-Франковской областей.