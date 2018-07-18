У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

— 11 июля 2018 —

На прошлой неделе 40-летний голкипер Джанлуиджи Буффон подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение рассчитано на один год и имеет опцию продления еще на один сезон. До перехода в парижский клуб Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года. За это время он провел 655 матчей (300 – на ноль) за «Старую синьору», с которой 9 раз выиграл Серию А и 4 раза – Кубок Италии.

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