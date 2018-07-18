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Фотофакт

Видимый позитив

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

Алексей Журавлев
18 июля 2018 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

10-12 июля в Сумах в легкоатлетическом манеже СумГУ на четырех татами состоялся открытый Кубок Украины и командный национальный чемпионат по дзюдо, в которых приняли участие свыше 300 спортсменов из 23 областей страны, а также гости из Грузии, Азербайджана и Израиля.

В составе сборной Донецкой области на этих престижных соревнованиях  выступали 10 воспитанников славянской школы дзюдо. Бронзовую награду Кубка Украины завоевала Анастасия Аболенцева (тренеры Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская), которая заняла третье место в абсолютной весовой категории (свыше 78 кг).

В копилке сборной Донецкой области по итогам Кубка Украины оказалось две медали. Помимо Аболенцевой, в число призеров вошла Карина Саркисян из Бахмута – «серебро». 

В командном чемпионате Украины – «стенка на стенку» (пять спортсменов от сборной области) отличились девушки Донецкой области, которым удалось взять «бронзу» турнира. В составе сборной Донецкой области выступали Анастасия Аболенцева и Кристина Резникова.

14-15 июля в Пакше (Венгрия) проходил этап Кубка мира по дзюдо среди юниоров (U-21), который в общекомандном зачете с 11 наградами (4 золотых, 2 серебряных, 5 бронзовых) выиграли украинские дзюдоисты.  Стоит отметить, что на этапе Кубка Европы приняли участие сборные 29 стран, а поединки турнира в качестве судьи обслуживал Дмитрий Игнатенко из Славянска.

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Комментарии к статье «Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо»

10-12 июля в Сумах в легкоатлетическом манеже СумГУ на четырех татами состоялся открытый Кубок Украины и командный национальный чемпионат по дзюдо, в которых приняли участие свыше 300 спортсменов из 23 областей страны, а также гости из Грузии, Азербайджана и Израиля.

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