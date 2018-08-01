«Золото» Белодед, «серебро» Зантарая и еще две «бронзы»

На Гран-при в Загребе (Хорватия) украинские дзюдоисты выиграли четыре награды.

Победительницей соревнований в весовой категории до 48 кг стала Дарья Белодед, которая в финальном поединке одержала победу над чемпионкой Европы россиянкой Ириной Долговой.

В копилке сборной Украины помимо «золота» Белодед оказалось еще три медали. Георгий Зантарая (66 кг) завоевал «серебро», а Елизавета Каланина (78 кг) и Яков Хаммо (свыше 100 кг) – «бронзу».

Стоит отметить, что Гран-при Загреба был первым квалификационным турниром на Олимпийские игры-2020. Набор квалификационных очков будет происходить до 25 мая 2020 года.