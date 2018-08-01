18 команд, огромная посещаемость на матчах, простая схема турнира

В летнее межсезонье клубные гранды европейского футбола по традиции принимают участие в масштабном турнире под названием International Champions Cup (ICC).

Данные соревнования с 2013 года проводит компания Relevent Sports. В нынешнем розыгрыше принимают участие 18 европейских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» представляют Англию. «Ювентус», «Рома», «Интер», «Милан» - Италию. «Барселона», «Реал», «Атлетико» - Испанию. «Бавария», «Боруссия»Д – Германию. «ПСЖ» и «Лион» - Францию. «Бенфика» - Португалию.

Стартовал турнир 21 июля, а завершится 11 августа. Всего - 27 матчей. Большинство (17) – в США, еще 10 в Европе и Сингапуре. В США на них приходит безумное количество людей. В 2014-м встреча «МЮ» и «Реала» собрала 109318 зрителей, установив рекорд посещаемости футбольного поединка в стране. На этом турнире игра «МЮ» и «Ливерпуля» собрала в Мичигане 101254 зрителя.

Схема соревнований довольно простая. Каждый участник турнира играет 3 матча. За победу дается 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1, за поражение в основное время – 0. Все команды сведены в единую таблицу, плей-офф нет – кто займет первое место, тот и выиграл. На данный момент лидирует «Тоттенхэм» и «Боруссия»Д, в активе которых после трех игр 7 очков. Правда, большинство клубов играет резервными составами.

Стоит отметить, что в составе мадридского «Реала» на турнире дебютировал украинский голкипер Андрей Лунин. Королевский клуб уступил «МЮ» со счетом 1:2, при этом Лунин, выйдя на поле после перерыва, отстоял на ноль. А в воротах «ПСЖ» первые встречи провел Джанлуиджи Буффон.