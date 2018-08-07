|7 августа 2018
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На трансферном рынке за последнюю неделю активность проявили гранды европейского футбола. «Ювентус» и «Милан» совершили обмен, по результатам которого состав «россо-нери» пополнили Гонсало Игуаин и Маттиа Кальдара, а в обратном направлении последовал Леонардо Бонуччи, ранее уже выступавший за туринский клуб.
«Милан» уже успел презентовать новых игроков. 30-летний аргентинский форвард Гонсало Игуаин будет выступать за «россо-нери» под любимой девяткой, а 24-летний защитник Маттиа Кальдара - под номером 33. При этом Игуаин перешел в «Милан» на правах годичной аренды за 18 млн. евро, а Кальдара подписал с миланским клубом полноценный 5-летний контракт. В дальнейшем «Милан» будет иметь возможность выкупить у «Юве» Игуаина.
Леонардо Бонуччи вернулся можно сказать в родной клуб. До перехода в «Милан» летом 2017 года 31-летний центральный защитник провел за «бьянко-нери» семь сезонов и шесть раз становился чемпионом Италии. Возвращение Бонуччи фанаты «Юве» встретили свистом.
«Барселона» в летнее межсезонье решила усилить центр поля и совершила трансфер Артуро Видаля из «Баварии». За переход 31-летнего чилийского хавбека, который за свою игровую карьеру успел поменять несколько команд – «Байер», «Ювентус», «Бавария», каталонцы заплатили мюнхенскому клубу порядка 17 млн. евро.
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• «Ювентус» и «Милан» совершили обмен, «Барселона» приобрела Видаля
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• В Славянске появились дорожные препятствия нового образца
• Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар
• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
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• Сборная Украины U-19 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира
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Комментарии к статье ««Ювентус» и «Милан» совершили обмен, «Барселона» приобрела Видаля»
На трансферном рынке за последнюю неделю активность проявили гранды европейского футбола. «Ювентус» и «Милан» совершили обмен, по результатам которого состав «россо-нери» пополнили Гонсало Игуаин и Маттиа Кальдара, а в обратном направлении последовал Леонардо Бонуччи, ранее уже выступавший за туринский клуб.