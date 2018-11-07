В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»

Это был 16-й по счету турнир. Он был открытым и носил статус Всеукраинского. Поединки соревнований состоялись 2 ноября на двух коврах в спортивном зале славянской КДЮСШ.

В традиционном турнире приняли участие 18 команд (всего 231 спортсмен) из Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областей, а также «вольники» из школы олимпийского резерва имени Ивана Поддубного – город Киев. На ковер выходили юноши и девушки двух возрастных категорий (2003-2005, 2006-2008 г.р.), а также молодежь (1999-2001 г.р.) и взрослые.

По итогам соревнований в копилке сборной Славянска оказалось 24 награды (5-11-8), что позволило ей занять первое место в общекомандном зачете. В число призеров турнира также вошли команды Киева (2-е место) и Лозовой (Харьковская область, 3-е место).

В личном зачете победителями «Торских игр» стали Данил Зайцев (42 кг, ООШ №9), Ярослав Косица (92 кг, ООШ №9), Андрей Сидич (65 кг), Лолита Волошина (57 кг, СЭСТ) и Альбина Гасанова (59 кг, ДГПУ).

А уже 4 ноября сборная славянских «вольников» отправилась в соседний Краматорск, где проходил чемпионат Донецкой области среди мужчин и Кубок области среди женщин. Оба турнира были отборочными к национальным соревнованиям.

1-е место – Анастасия Руденко (53 кг, ДГПУ), Альбина Гасанова (59 кг, ДГПУ), Денис Трудов (65 кг, ДГПУ), Виталий Жданов (70 кг, тренер КДЮСШ), Евгений Безкоровайный (74 кг), Никита Генов (97 кг);

2-е место – Сергей Бондарь (86 кг);