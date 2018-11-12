Обзор букмекерской конторы Олимп

Букмекерскую контору Олимп знают во многих странах СНГ. Компания начала свою деятельность в 2004 году в Казахстане (г. Атырау).

Позже вышла на международный уровень и начала принимать интерактивные ставки в доменной зоне .com, работая по лицензии Кюрасао. На территории России данный букмекер считается незаконным. В нашей статье мы познакомим Вас с легальной одноименной конторой, которую не блокирует Роскомнадзор.

Юридически международный и российский Олимп не связаны между собой. Хотя внешне сайты полностью идентичные. Совпадают виды спорта, линия, события, интерфейс и функционал.

Российская БК Олимп получила лицензию ФНС в декабре 2012 года. Естественно, она входит в состав СРО букмекеров. Контролирует все денежные переводы ЦУПИС Киви Банка. Кроме этого, данный центр отвечает за сохранность Ваших данных.

Поговорим об особенностях и сильных сторонах букмекера.

Адрес сайта. Игроки имеют возможность заключать пари в онлайне с 2016 года. В первое время сайт был расположен в домене .ru. Теперь компания работает в доменной зоне .bet. Зеркала Вам не понадобятся, ведь у Роскомнадзора нет претензий к компании. Блокируют только международного букмекера в зоне .com.

Интерфейс и функционал. Сайт не перегруженный, здесь все просто и понятно. Цветовая гамма - серая с красным. Слева расположен список с доступными видами спорта, а их не мало. В центре страницы Вы увидите интересные события и коэффициенты на них. Справа - турнирную таблицу. Бонусы, новости и акции расположены вверху. Над ними - все необходимые вкладки для комфортной игры. Внизу сайта есть полезная информация о букмекере: адреса ППС, контакты, документы и т.д.

Регистрация и проверка документов. На сайте зарегистрироваться не сложно. Специальная кнопка находится в правом верхнем углу. Заполните анкету. Далее Вам необходимо открыть кошелек QIWI. Напомним, букмекер работает через ЦУПИС КИВИ Банка. Этот центр не имеет собственного сайта. Заключительный этап - проверка документов. Отправляйтесь в салоны партнеров “Евросеть” или “Контакт”. Возьмите свой паспорт и мобильный телефон. Вы можете идентифицировать личность даже у себя дома! Вызовите курьера. Конечно, данная процедура стоит денег.

Линия и роспись. Вы можете делать в конторе Олимп ставки на различные виды спорта. В линии представлены все популярные соревнования, а также оригинальные виды спорта. Среди них: снукер, прыжки с трамплина, формула-1, футзал, регби,

лыжное двоеборье, флорбол. Кроме этого, можно заключать пари на неспортивные события: сериалы, КВН, популярные ток-шоу. Хорошо расписан киберспорт.

Коэффициенты. Еще один несомненный плюс - это привлекательные коэффициенты. Иногда они могут конкурировать даже с самыми лучшими букмекерскими конторами. К примеру, на топовые соревнования маржа может составлять всего 3-4%. Средний показатель держится около 5%. Максимальная маржа на третьи эшелоны и малоизвестные события - до 10%.

Режим LIVE. Роспись на события в режиме лайв достаточно качественная, хотя и уступает прематчевой. Здесь Вы найдете не все виды спорта. Тем не менее, обязательно сможете подобрать для себя событие. Недавно у букмекера появилась новая фишка - расписание лайв. Вы можете просмотреть все соревнования, которые стартуют в ближайшее время. Коэффициенты - хорошие, конкурентоспособные. Если на Вашем счету есть деньги, то Вы можете просматривать некоторые трансляции спортивных событий.

Денежные транзакции. Для пополнения и вывода средств можно использовать карты российских банков, электронные кошельки и даже услуги мобильных операторов. Свой счет Вы можете пополнить минимум на 100 рублей. Сумма для вывода - идентичная, исключение - банковские карты. На них можно перевести не менее 1000 рублей.

Мобильная версия и приложения. Сложно всегда находиться возле своего ПК. Намного проще следить за коэффициентами и спортивными событиями со своего смартфона, ведь он почти всегда имеется при себе. Поэтому, каждый ведущий букмекер обязательно должен иметь мобильную версию своего сайта. Естественно, у Олимпа она также имеется. Намного удобнее использовать специальные приложения, которые разработаны для Вашей операционной системы (iOS или Андроид). Такой софт работает очень быстро, интернет расходует экономно, а самое главное - является альтернативным доступом к основному ресурсу. Ссылки для скачивания есть внизу сайта.

Акции и бонусы. Компания часто поощряет своих игроков. На сайте есть специальный раздел под названием “Акции”. Осенью 2018 года новые клиенты могли получить 500 рублей только за регистрацию и 10 000 за первое пополнение счета. Еще одна акция - приведи друга. Условия расписаны на сайте.

Саппорт. Служба поддержки работает оперативно. Вы можете позвонить на горячую линию или написать письмо. Для быстрой связи справа внизу расположен чат.

ППС. Совершенствуется не только сайт конторы. Букмекер также развивает наземную сеть. Многие бетторы любят играть в ППС, ведь там царит атмосфера азарта. Скоро таких отделений будет около пятидесяти!

Как Вы видите, компания вполне достойная. Есть много плюсов. Подходит для новичков и профессионалов.

Сильные стороны:

отличный выбор видов спорта;

вариативная роспись;

низкая маржа и хорошие коэффициенты;

большие лимиты;

наличие приветственных бонусов.

К минусам можно отнести ограниченный выбор трансляций. На счету обязательно должны быть деньги, чтобы их просматривать.

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