«Серебро» Андрея Слепушкина

9-11 ноября в Николаеве проходил Кубок Украины по греко-римской борьбе среди юниоров (1999-2001 г.р.), в котором были определены сильнейшие в 10 весовых категориях.

В весовой категории до 72 кг (23 борца в весе) серебряную медаль национального Кубка выиграл воспитанник славянской КДЮСШ Андрей Слепушкин (тренеры Сергей Слепушкин, Виктор Агамирьян). 18-летний славянский спортсмен на соревнованиях одержал три досрочные победы и проиграл только финальную встречу мастеру спорта Украины из Винницкой области Игорю Бычкову по очкам.

Это лучшее достижение в карьере Андрея Слепушкина, который в настоящее время учится на втором курсе Харьковской академии физической культуры и спорта и является кандидатом в мастера спорта Украины.