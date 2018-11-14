|14 ноября 2018
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11 ноября в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялся Кубок Донецкой области по рукопашному бою среди взрослых и областной турнир среди детей, юношей, девушек, юниоров и юниорок «Кубок Донбасса».
В соревнованиях, которые проводились в разделах дозированный контакт и борьба, приняли участие 74 спортсмена из семи городов области.
22 славянских бойца стали победителями этих двух турниров:
1-е место – Алина Романенко, Алена Монахова, Виктория Мудрая, Алиса Малеванная, Виктория Иванисова, Мария Горбатенко, Владислав Рогаль, Александр Чечинов, Илья Жигулин, Максим Бутнар, Николай Пехов, Даниил Рыжов, Мирон Монахов, Федор Беликов, Руслан Варварецкий, Тимур Кушнарев, Матвей Келеберда, Богдан Бутримов, Максим Попелишко, Ярослав Солодовников, Михаил Яцук, Владислав Фирсов.
Подготовили спортсменов к соревнованиям Александр Чечинов, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Данил Малеванный, Андрей Чичин и Игорь Чечинов.
Воспитанник славянского клуба «Беркут» Андрей Чичин стал серебряным призером Кубка Украины по рукопашному бою среди взрослых, который состоялся 9-10 ноября в Киеве. На турнире Андрей выиграл три поединка, а финале потерпел поражение от соперника из Киева.
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• Кубок области по рукопашному бою
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
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• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
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• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• Какая мебель обязательно должна быть в детской комнате
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
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11 ноября в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялся Кубок Донецкой области по рукопашному бою среди взрослых и областной турнир среди детей, юношей, девушек, юниоров и юниорок «Кубок Донбасса».