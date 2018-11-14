Кубок области по рукопашному бою

11 ноября в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялся Кубок Донецкой области по рукопашному бою среди взрослых и областной турнир среди детей, юношей, девушек, юниоров и юниорок «Кубок Донбасса».

В соревнованиях, которые проводились в разделах дозированный контакт и борьба, приняли участие 74 спортсмена из семи городов области.

22 славянских бойца стали победителями этих двух турниров:

1-е место – Алина Романенко, Алена Монахова, Виктория Мудрая, Алиса Малеванная, Виктория Иванисова, Мария Горбатенко, Владислав Рогаль, Александр Чечинов, Илья Жигулин, Максим Бутнар, Николай Пехов, Даниил Рыжов, Мирон Монахов, Федор Беликов, Руслан Варварецкий, Тимур Кушнарев, Матвей Келеберда, Богдан Бутримов, Максим Попелишко, Ярослав Солодовников, Михаил Яцук, Владислав Фирсов.

Подготовили спортсменов к соревнованиям Александр Чечинов, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Данил Малеванный, Андрей Чичин и Игорь Чечинов.

Серебряная награда Андрея Чичина

Воспитанник славянского клуба «Беркут» Андрей Чичин стал серебряным призером Кубка Украины по рукопашному бою среди взрослых, который состоялся 9-10 ноября в Киеве. На турнире Андрей выиграл три поединка, а финале потерпел поражение от соперника из Киева.