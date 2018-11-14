Открытый Кубок по каратэ

— 14 ноября 2018 —

Это был поединок в первом тяжелом весе – крузервейте (90,7 кг), в котором украинский боксер Александр Усик 10 ноября в Манчестере (Великобритания) победил в восьмом раунде нокаутом британца Тони Беллью и сохранил звание абсолютного чемпиона мира и пояса по версиям WBC, IBF, WBO, WBA и журнала «The Ring».

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