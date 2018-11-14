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Фотофакт

Эволюция ландшафта

Шесть наград славянских «вольников»

Алексей Журавлев
14 ноября 2018 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

9-11 ноября в Коростене (Житомирская область) состоялся юбилейный 10-й по счету турнир по вольной борьбе «Кубок древлян» среди юношей и девушек 2004-2006 годов рождения, в котором приняли участие более 200 спортсменов из Киевской, Донецкой, Волынской, Хмельницкой, Львовской и Житомирской областей.

Воспитанники славянской городской КДЮСШ (тренеры Николай Чурай, Виталий Жданов) привезли из Коростеня шесть медалей:

1-е место – Дмитрий Цвигун (35 кг, ООШ №9), Данил Синицкий (59 кг, ООШ №9);

2-е место – Никита Никитин (53 кг, ООШ №9);

3-е место – Данил Зайцев (42 кг, ООШ №9), Аким Сенной (29 кг, ООШ №8), Анастасия Подрезова (28 кг, ООШ №9).

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Комментарии к статье «Шесть наград славянских «вольников»»

9-11 ноября в Коростене (Житомирская область) состоялся юбилейный 10-й по счету турнир по вольной борьбе «Кубок древлян» среди юношей и девушек 2004-2006 годов рождения, в котором приняли участие более 200 спортсменов из Киевской, Донецкой, Волынской, Хмельницкой, Львовской и Житомирской областей.

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