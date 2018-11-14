«Сапфир» повторил прошлогодний успех

Краматорский «Сапфир» второй год подряд стал победителем Кубка Губернатора – турнира, который закрывает «летний сезон» областного аматорского футбола.

Игры «Финала четырех» состоялись 10-11 ноября в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием. 10-го числа были сыграны две полуфинальные встречи. «Сапфир» без проблем разобрался с командой из Доброполья «Доброе поле» - 5:1, а мариупольский «Яруд» был сильнее «Форум-Авто» из Краматорска – 2:1.

На следующий день состоялись встречи за медали турнира. В поединке за 3-е место «Форум-Авто» разгромил «Доброе поле» - 6:0 и стал бронзовым призером розыгрыша. Результативным получился и финальный матч. «Сапфир» переиграл «Яруд» со счетом 3:2. Лидеры краматорского клуба стали авторами забитых мячей. Александр Сытник реализовал пенальти, а Александр Шихов оформил дубль.

Таким образом, «Сапфир», как и год назад, завоевал почетный трофей. И по числу данных титулов вышел в лидеры - 2. По одной победе в Кубке Губернатора имеют «Портовик» (Мариуполь) и «Шахтер» (Родинское).

В целом 2018-й год прошел при полном превосходстве «Сапфира» в аматорском футболе Донецкой области. Этот краматорский клуб выиграл все четыре турнира – Кубок и Суперкубок, чемпионат и Кубок Губернатора.