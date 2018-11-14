|14 ноября 2018
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Краматорский «Сапфир» второй год подряд стал победителем Кубка Губернатора – турнира, который закрывает «летний сезон» областного аматорского футбола.
Игры «Финала четырех» состоялись 10-11 ноября в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием. 10-го числа были сыграны две полуфинальные встречи. «Сапфир» без проблем разобрался с командой из Доброполья «Доброе поле» - 5:1, а мариупольский «Яруд» был сильнее «Форум-Авто» из Краматорска – 2:1.
На следующий день состоялись встречи за медали турнира. В поединке за 3-е место «Форум-Авто» разгромил «Доброе поле» - 6:0 и стал бронзовым призером розыгрыша. Результативным получился и финальный матч. «Сапфир» переиграл «Яруд» со счетом 3:2. Лидеры краматорского клуба стали авторами забитых мячей. Александр Сытник реализовал пенальти, а Александр Шихов оформил дубль.
Таким образом, «Сапфир», как и год назад, завоевал почетный трофей. И по числу данных титулов вышел в лидеры - 2. По одной победе в Кубке Губернатора имеют «Портовик» (Мариуполь) и «Шахтер» (Родинское).
В целом 2018-й год прошел при полном превосходстве «Сапфира» в аматорском футболе Донецкой области. Этот краматорский клуб выиграл все четыре турнира – Кубок и Суперкубок, чемпионат и Кубок Губернатора.
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Приветствую, гость! Вход
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• «Сапфир» повторил прошлогодний успех
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• Кубок области по рукопашному бою
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• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
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• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• Популярные методы прочистить трубы в домашних условиях
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• Какая мебель обязательно должна быть в детской комнате
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
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Краматорский «Сапфир» второй год подряд стал победителем Кубка Губернатора – турнира, который закрывает «летний сезон» областного аматорского футбола.