Усик сокрушил Беллью в Манчестере

Это был поединок в первом тяжелом весе – крузервейте (90,7 кг), в котором украинский боксер Александр Усик 10 ноября в Манчестере (Великобритания) победил в восьмом раунде нокаутом британца Тони Беллью и сохранил звание абсолютного чемпиона мира и пояса по версиям WBC, IBF, WBO, WBA и журнала «The Ring».

«Темная лошадка» Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), досрочно победивший в двух последних боях соотечественника Дэвида Хэя, основательно подготовился к сражению с Александром Усиком (16-0, 12 КО) и сильно удивил многих экспертов бокса в первой половине боя. И только когда британец стал сдавать функционально, все кардинально изменилось. Все точки над «i» были расставлены в восьмом раунде. Сначала Тони пропустил несколько одиночных выстрелов, а затем 31-летний Усик пробил двойку, особенно эффектным выглядел левый боковой, отправивший Беллью на настил ринга. Рефери подошел к британцу, пытался открыть счет, но затем быстро сигнализировал о нокауте, который отправил его на пенсию.

Трудный год – три поединка – в профессиональной карьере Александра Усика. Одержаны три победы и звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте. На очереди супертяжелый вес. Во всяком случаи об этом мечтает и уже говорит сам Саша. Понятное дело, что о встрече с Энтони Джошуа или Деонтеем Уайлдером в краткосрочной перспективе говорить рано. Но с другими бойцами хэвивейта Усик может боксировать уже 2019 году. Для украинского боксера сейчас самое главное – отдых, а затем - штурм новых вершин. И обязательно работа над ошибками, которые были допущены в поединке против Тони Беллью. Ведь этот 35-летний британец продемонстрировал слабые стороны Александра Усика.