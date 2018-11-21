Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров

С 10 по 17 ноября в Луксоре (Египет) проходил чемпионат мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди спортсменов с нарушением зрениям, в котором приняли участие более 100 атлетов из 10 стран планеты.

На мировом чемпионате сборную Украины представляли спортсмены из Донецкой, Львовской, Ровенской, Херсонской, Днепропетровской и Волынской областей – всего 18 атлетов. Путь для украинской команды в Луксор был нелегким. Сначала был перелет из Киева в Каир продолжительностью в 3 часа, а затем 10-ти часовый автобусный переезд в Луксор.

Под руководством Игоря Котлярова и Алексея Позднухова в этом древнем египетском городе на помосте «LUXOR SPORT HALL» выступали шесть воспитанников славянской специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей І - ІІІ ступеней № 23 – Василиса Козырева, Валентина Григорьева, Владимир Шаульский, Владимир Драный, Юрий Романюк и Евгений Бабенко.

В их активе 12 наград, причем девять медалей высшего достоинства – золотые, и семь мировых рекордов. Особенно порадовала свои результатами студентка факультета физического воспитания ДГПУ Валентина Григорьева, которая заняла первое место в соревнованиях и по пауэрлифтингу, и по жиму штанги лежа, установила три мировых рекорда и выполнила норматив мастера спорта международного класса.

В общекомандном зачете и женская, и мужская сборные Украины оказались вне конкуренции и заняли первые места.

В заключительный день пребывания в Луксоре принимающая сторона организовала для украинской команды познавательную экскурсию, которая включала посещение Долины Царей, храма Луксор и поездку на лодке по реке Нил на банановый остров.

В родной город славянские спортсмены вернулись утром в понедельник, 19 ноября, где их на местном железнодорожном вокзале с цветами и памятными подарками встретили представители «Инваспорта» и городского исполкома.