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Фотофакт

Мелочь, а приятно

Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу

Алексей Журавлев
21 ноября 2018 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

15-18 ноября в Трускавце (Львовская область) проходил третий чемпионат Европы по хортингу, в котором приняли участие более 500 спортсменов из 15 стран континента.

В составе национальной сборной Украины выступали воспитанники славянских клубов – «Триада» (тренер Андрей Безуглый) и «Боец» (тренеры Алексей Юков, Евгения Калугина).

БК «Триада»:

1-е место – Владислав Шульга (60 кг, разделы «схватка» и «поединок»), Сергей Богович (90 кг, «схватка», «поединок»), Божена Мальцева (65 кг, «схватка, «поединок»), Алексей Пучков (65 кг, «схватка»), Сергей Ерещенко (75 кг, «схватка»);

2-е место – Алексей Пучков (65 кг, «поединок»), Сергей Ерещенко (75 кг, «поединок»).

«Боец»:

2-е место – Артур Семейко (60 кг, «схватка, «поединок»), Александр Леонтьев (55 кг, «поединок»);

3-е место – Александр Леонтьев («схватка»).

Также следует отметить, что спортсмен бойцовского клуба «Триада» Алексей Пучков на этом чемпионате выполнил норматив мастера спорта Украины.

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Комментарии к статье «Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу»

15-18 ноября в Трускавце (Львовская область) проходил третий чемпионат Европы по хортингу, в котором приняли участие более 500 спортсменов из 15 стран континента.

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