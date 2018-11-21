 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Мелочь, а приятно

Четыре награды славянских дзюдоистов

Алексей Журавлев
21 ноября 2018 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

19-20 ноября в Харькове во Дворце спорта на шести коврах проходили поединки открытого турнира «Кубок мэра» по дзюдо среди юношей 2002-2004, 2005-2006, 2007-2008, девушек 2005-2007 годов рождения, в котором приняли участие спортсмены из Украины, а также гости из Азербайджана и Турции.

Воспитанники славянской школы дзюдо завоевали на Кубке четыре медали:

1-е место – Михаил Гончаров (свыше 90 кг, пед. лицей), Михаил Петров (свыше 73 кг, ООШ №1);

3-е место – Максим Котляров (свыше 90 кг, СЭСТ), Яна Гонтаренко (52 кг, ООШ №4).

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Валерий Дейниченко и Андрей Филатов.

Кубок Европы по дзюдо

На международных соревнованиях по дзюдо – Кубок Европы среди кадетов U-18, который состоялся 16-17 ноября в Дьере (Венгрия) в составе сборной Украины выступали две воспитанницы славянской школы дзюдо – Алина Шилова и Татьяна Мароха. В весовой категории до 48 кг Алина Шилова заняла 5-е место, одержав на татами четыре победы и потерпев два поражения.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 ноября 2018

Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу

Сенсационный триумф Александра Зверева

Четыре награды славянских дзюдоистов

Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу

Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров

19 ноября 2018

С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса

16 ноября 2018

«Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»

15 ноября 2018

Мелочь, а приятно

До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка

Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска

У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники

Круглосуточная подача воды пока доступна не всем

Садик «Ромашка» частично оградят забором

Курсы для современных родителей: как вырастить здорового ребенка и раскрыть его творческий потенциал

Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков

Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе

Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику

Дмитрий Щебетюк: «Человек с инвалидностью может и должен наслаждаться жизнью»

Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска

Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты

Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют

Разлюбила и ударила ножом

В Лимане украли - в Славянске продали

В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель

Смерть под колесами поезда

В тревожную даль залет

14 ноября 2018

Усик сокрушил Беллью в Манчестере

«Сапфир» повторил прошлогодний успех

Шесть наград славянских «вольников»

Открытый Кубок по каратэ

Кубок Донецкой области по джиу-джитсу

Также в разделе

Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу

— 21 ноября 2018 —

17 ноября в Славянске в центре детского юношества и творчества на базе ШК «Чигоринец» состоялся открытый чемпионат города по шахматам в игре блиц.

Читать далее ⇒

Сенсационный триумф Александра Зверева

— 21 ноября 2018 —

21-летний немецкий теннисист Александр Зверев стал автором громкой сенсации на итоговом чемпионате АТР, который проходил в Лондоне с 11 по 18 ноября. В матчах плей-офф Зверев обыграл Роже Федерера и Новака Джоковича и завоевал главный трофей соревнований.

Читать далее ⇒

Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу

— 21 ноября 2018 —

15-18 ноября в Трускавце (Львовская область) проходил третий чемпионат Европы по хортингу, в котором приняли участие более 500 спортсменов из 15 стран континента.

Читать далее ⇒

Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров

— 21 ноября 2018 —

С 10 по 17 ноября в Луксоре (Египет) проходил чемпионат мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди спортсменов с нарушением зрениям, в котором приняли участие более 100 атлетов из 10 стран планеты. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Четыре награды славянских дзюдоистов»

19-20 ноября в Харькове во Дворце спорта на шести коврах проходили поединки открытого турнира «Кубок мэра» по дзюдо среди юношей 2002-2004, 2005-2006, 2007-2008, девушек 2005-2007 годов рождения, в котором приняли участие спортсмены из Украины, а также гости из Азербайджана и Турции.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска

Круглосуточная подача воды пока доступна не всем

Садик «Ромашка» частично оградят забором

Все материалы рубрики ⇒

Общество

С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса

У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники

Курсы для современных родителей: как вырастить здорового ребенка и раскрыть его творческий потенциал

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют

Разлюбила и ударила ножом

В Лимане украли - в Славянске продали

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка

Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику

Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

В тревожную даль залет

Дело пахнет керосином

Дезактивация

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 ноября 2018

Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу

Сенсационный триумф Александра Зверева

Четыре награды славянских дзюдоистов

Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу

Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров

19 ноября 2018

С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса

16 ноября 2018

«Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»

15 ноября 2018

Мелочь, а приятно

До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка

Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска

У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники

Круглосуточная подача воды пока доступна не всем

Садик «Ромашка» частично оградят забором

Курсы для современных родителей: как вырастить здорового ребенка и раскрыть его творческий потенциал

Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков

Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе

Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику

Дмитрий Щебетюк: «Человек с инвалидностью может и должен наслаждаться жизнью»

Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска

Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты

Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют

Разлюбила и ударила ножом

В Лимане украли - в Славянске продали

В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель

Смерть под колесами поезда

В тревожную даль залет

14 ноября 2018

Усик сокрушил Беллью в Манчестере

«Сапфир» повторил прошлогодний успех

Шесть наград славянских «вольников»

Открытый Кубок по каратэ

Кубок Донецкой области по джиу-джитсу

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top