Четыре награды славянских дзюдоистов

19-20 ноября в Харькове во Дворце спорта на шести коврах проходили поединки открытого турнира «Кубок мэра» по дзюдо среди юношей 2002-2004, 2005-2006, 2007-2008, девушек 2005-2007 годов рождения, в котором приняли участие спортсмены из Украины, а также гости из Азербайджана и Турции.

Воспитанники славянской школы дзюдо завоевали на Кубке четыре медали:

1-е место – Михаил Гончаров (свыше 90 кг, пед. лицей), Михаил Петров (свыше 73 кг, ООШ №1);

3-е место – Максим Котляров (свыше 90 кг, СЭСТ), Яна Гонтаренко (52 кг, ООШ №4).

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Валерий Дейниченко и Андрей Филатов.

Кубок Европы по дзюдо

На международных соревнованиях по дзюдо – Кубок Европы среди кадетов U-18, который состоялся 16-17 ноября в Дьере (Венгрия) в составе сборной Украины выступали две воспитанницы славянской школы дзюдо – Алина Шилова и Татьяна Мароха. В весовой категории до 48 кг Алина Шилова заняла 5-е место, одержав на татами четыре победы и потерпев два поражения.