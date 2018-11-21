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Фотофакт

Мелочь, а приятно

Сенсационный триумф Александра Зверева

Алексей Журавлев
21 ноября 2018 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Александр Зверев стал третьим представителем Германии, выигравшим данный турнир. Ранее в нем побеждали Борис Беккер (1988, 1992, 1995) и Михаэль Штих (1993).

21-летний немецкий теннисист Александр Зверев стал автором громкой сенсации на итоговом чемпионате АТР, который проходил в Лондоне с 11 по 18 ноября. В матчах плей-офф Зверев обыграл Роже Федерера и Новака Джоковича и завоевал главный трофей соревнований.

Александр Зверев вышел в полуфинал турнира со второго места из группы Куэртена (1-я строчку застолбил Новак Джокович). 17 ноября в поединке 1/2 финала молодой немецкий теннисист на двух тай-брейках был сильнее швейцарца Роже Федерера – 7:5, 7:6. А на следующий день, 18-го числа, Александр также в двух сетах за 1 час 20 минут взял верх над первой ракеткой мира, главным фаворитом итоговых соревнований Новаком Джоковичем из Сербии – 6:4, 6:3. Интересно, что Зверев на стадии группового этапа уступил Джоковичу без вариантов – 4:6, 1:6.  

В 2018 году Зверев выиграл турниры в Мюнхене, Мадриде и в Вашингтоне и завершил сезон на четвертом месте в рейтинге ATP.

Для Джоковича после поражения в финале лишь одно утешение – он в пятый раз завершит сезон первой ракеткой планеты. Лучший результат лишь у Пита Сампраса – шесть сезонов на первой строчке рейтинга.

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Комментарии к статье «Сенсационный триумф Александра Зверева»

21-летний немецкий теннисист Александр Зверев стал автором громкой сенсации на итоговом чемпионате АТР, который проходил в Лондоне с 11 по 18 ноября. В матчах плей-офф Зверев обыграл Роже Федерера и Новака Джоковича и завоевал главный трофей соревнований.

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