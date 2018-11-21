Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу

17 ноября в Славянске в центре детского юношества и творчества на базе ШК «Чигоринец» состоялся открытый чемпионат города по шахматам в игре блиц.

В турнире приняли участие 25 шахматистов из Славянска, Краматорска, Лимана и Константиновки. Блиц (от немецкого Blitz — молния; молниеносная игра) — шахматная игра, где на обдумывание ходов отводится ограниченное время. В нынешнем чемпионате Славянска каждому участнику в партии предоставлялось четыре минуты плюс 2 секунды на ход.

В течение 4,5 часов за 12 шахматными досками по швейцарской системе участники соревнований провели по девять спаренных туров – 18 игр. На вершине турнирной таблицы по итогам чемпионата оказался мастер ФИДЕ из Славянска Роман Мартынов, набравший 14,5 очков (13 побед, 3 ничьи, 2 поражения) из 18 возможных. «Серебро» и «бронза» турнира в активе двух краматорских кандидатов в мастера спорта Украины по шахматам Михаила Сафронова (14 зачетных баллов) и Вигена Багиряна (13 пунктов). Мартынов выиграл у Сафронова со счетом 2:0, а у Багиряна – 1,5:0,5.

Также следует добавить, что в итоговом протоколе 4-е и 5-е места заняли славянских шахматисты Виталий Руденко и Олег Старовойтов, соответственно, набравшие по 11,5 очков.