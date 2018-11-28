Матчи онлайн на 1xBet

|28 ноября 2018
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15-18 ноября в Трускавце (Львовская область) проходил третий чемпионат Европы по хортингу, в котором приняли участие более 500 спортсменов из 15 стран континента.
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28 ноября 2018
27 ноября 2018
• Учимся выбирать новогодние подарки
26 ноября 2018
• Тарифы должны быть не грабительскими, а справедливыми
23 ноября 2018
• Компания «Coal energy» Вишневецкий
• Успешный беттинг на легальной основе
22 ноября 2018
• Договоры с энергопоставщиком: достаточно просто платить за свет
• В Славянске подорожает вывоз мусора
• Как будет ездить «Интерсити» в конце ноября
• Лор-отделение на финише, «Прозрачный офис» - на старте
• Продажу алкоголя по ночам запретят на год
• Опорную школу теперь обещают открыть после зимних каникул
• Славянск купит два троллейбуса с автономным ходом
• На первый снегопад бросили 4 единицы техники
• «Водопонижению» - лизинг, водоканалу - поддержка, мэру - надбавка
• В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»
• Товарищество «Просвіта» в Славянске: от 1917-го до современности
• В Славянске определили победителей конкурса «Северский Донец глазами молодежи»
• В Славянске отметили День достоинства и свободы
• Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура
• Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным
• На автомобиль рухнуло дерево
• Безработный похитил школьный ранец
• Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами
21 ноября 2018
• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
• Сенсационный триумф Александра Зверева
• Четыре награды славянских дзюдоистов
• Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу
• Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров
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16 ноября 2018
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Теперь следить за матчами в режиме реального времени и делать на них выгодные ставки стало гораздо проще. Для этого достаточно пройти максимально упрощенную процедуру регистрации на сайте проверенного букмекера.