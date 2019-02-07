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Фотофакт

Опознанный летающий объект

Достижения славянских дзюдоистов

Алексей Журавлев
6 февраля 2019 Просмотров: 252 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

1-2 февраля в Николаевке в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» на трех коврах состоялся открытый чемпионат Донецкой области по дзюдо среди молодежи (U-23), среди юношей и девушек (2006-2007 г.р.), а также мальчиков и девочек (2009-2010 г.р.).

В соревнованиях приняли участие 14 команд – 250 участников – из городов и районов Донецкой и Луганской областей. Воспитанники славянской школы дзюдо завоевали на турнире 29 наград, а сборная Славянска заняла первое место в общекомандном зачете (2-е место – Лиман, 3-е место – Бахмутский район).

В личном зачете чемпионами соревнований стали Даниил Малеваный (73 кг), Владимир Богданов (свыше 100 кг), София Дарчук (63 кг), Кристина Резникова (70 кг), Никита Христенко (38 кг), Анастасия Аболенцева (свыше 78 кг), Татьяна Соцкая (57 кг), Анна Зайцева (44 кг), Богдан Бутримов (50 кг), Алина Романенко (52 кг), Елизавета Черная (57 кг).

Между тем, в конце января в Фастове (Киевская область) состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и ветеранов, посвященный Дню Соборности Украины.

Первое место в общекомандном зачете соревнований среди ветеранов заняла сборная Славянска. Славянские ветераны дзюдо выиграли на турнире восемь наград:

1-е место – Иван Ашла, Георгий Пишняк, Анатолий Галицкий, Андрей Коробкин, Татоян Меружан;

2-е место – Артур Татоян, Юрий Панский;

3-е место – Вартан Авакян.

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Комментарии к статье «Достижения славянских дзюдоистов»

1-2 февраля в Николаевке в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» на трех коврах состоялся открытый чемпионат Донецкой области по дзюдо среди молодежи (U-23), среди юношей и девушек (2006-2007 г.р.), а также мальчиков и девочек (2009-2010 г.р.).

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