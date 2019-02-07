Достижения славянских дзюдоистов

|6 февраля 2019
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1-2 февраля в Николаевке в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» на трех коврах состоялся открытый чемпионат Донецкой области по дзюдо среди молодежи (U-23), среди юношей и девушек (2006-2007 г.р.), а также мальчиков и девочек (2009-2010 г.р.).
В соревнованиях приняли участие 14 команд – 250 участников – из городов и районов Донецкой и Луганской областей. Воспитанники славянской школы дзюдо завоевали на турнире 29 наград, а сборная Славянска заняла первое место в общекомандном зачете (2-е место – Лиман, 3-е место – Бахмутский район).
В личном зачете чемпионами соревнований стали Даниил Малеваный (73 кг), Владимир Богданов (свыше 100 кг), София Дарчук (63 кг), Кристина Резникова (70 кг), Никита Христенко (38 кг), Анастасия Аболенцева (свыше 78 кг), Татьяна Соцкая (57 кг), Анна Зайцева (44 кг), Богдан Бутримов (50 кг), Алина Романенко (52 кг), Елизавета Черная (57 кг).
Между тем, в конце января в Фастове (Киевская область) состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и ветеранов, посвященный Дню Соборности Украины.
Первое место в общекомандном зачете соревнований среди ветеранов заняла сборная Славянска. Славянские ветераны дзюдо выиграли на турнире восемь наград:
1-е место – Иван Ашла, Георгий Пишняк, Анатолий Галицкий, Андрей Коробкин, Татоян Меружан;
2-е место – Артур Татоян, Юрий Панский;
3-е место – Вартан Авакян.
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• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
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• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
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1-2 февраля в Николаевке в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» на трех коврах состоялся открытый чемпионат Донецкой области по дзюдо среди молодежи (U-23), среди юношей и девушек (2006-2007 г.р.), а также мальчиков и девочек (2009-2010 г.р.).