ФК «Славянск» - серебряный призер зимнего чемпионата области по футболу

17 февраля в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием были сыграны решающие встречи открытого зимнего чемпионата Донецкой области по футболу.

Сначала был определен обладатель бронзовых наград соревнований. Им стал краматорский «Авангард U-19», который в матче за 3-е место разгромил ФК «Долина» со счетом 5:1.

В финальном поединке турнира, на кону которого стояли золотые награды, сошлись ФК «Славянск» и краматорский «Форум-Авто». Со счетом 2:1 победу одержала команда «Форум-Авто». Единственный гол в составе славянского клуба забил Евгений Швыдкий.

Стоит добавить, что ФК «Славянск» под руководством Сергея Сысоева повторил прошлогодний успех, заняв в зимнем чемпионате 2-е место.

Аматорские клуба Донецкой области продолжат подготовку к новому сезону матчами очередного турнира – "Кубка Донбассэнерго", в котором примут участие 12 команд, включая ФК «Славянск».