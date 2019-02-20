|20 февраля 2019
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16 февраля в Славянске в спортивном зале КДЮСШ проходил Кубок Донецкой области по боевому джиу-джитсу (комбат дзю-дзюцу) среди взрослых, чемпионат области среди юношей и юниоров, а также чемпионат города среди детей по данному виду спорта в разделах фулл и клоуз-контакты.
В соревнованиях приняли участие 93 спортсмена из Мариуполя, Краматорска, Константиновки, Лимана, Мирнограда и Славянска. Сборную Славянска представляли воспитанники ПБК «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Валерий Дейниченко, Владислав Шульга).
Славянские спортсмены на турнире завоевали 15 наград в своих весовых и возрастных категориях, а также разделах:
1-е место - Алексей Пучков (фулл-контакт, клоуз-контакт), Марк Матюшечко, Елисей Мамонов, Артур Вяткин, Сергей Аракелян, Александр Калмыков;
2-е место - Игорь Рижонок, Константин Ивлев, Дмитрий Мытчик, Дмитрий Ющук, Егор Симоненко, Рустам Правдюк;
3-е место - Дмитрий Горбунов, Ярослав Жиров.
В общекомандном зачете первое место досталось сборной Славянска, второе место заняла сборная Константиновки, а замкнула тройка призеров сборная Мариуполя.
По итогам соревнований будет сформирована сборная Донецкой области для участия в Кубке Украины, который состоится 22-24 марта в городе Ирпень (Киевская область).
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• Чемпионат Донецкой области по рукопашному бою
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Комментарии к статье «Областные соревнования по боевому джиу-джитсу»
16 февраля в Славянске в спортивном зале КДЮСШ проходил Кубок Донецкой области по боевому джиу-джитсу (комбат дзю-дзюцу) среди взрослых, чемпионат области среди юношей и юниоров, а также чемпионат города среди детей по данному виду спорта в разделах фулл и клоуз-контакты.