Луиш Каштру возглавил «Шахтер»

11 июня стало известно, что Паулу Фонсека покидает донецкий «Шахтер» и отправляется на Апеннины, где будет тренировать столичную «Рому». А уже на следующий день общественности был представлен новый рулевой «горняков».

Им стал 57-летний Луиш Каштру. Этот португальский наставник подписал с «Шахтером» двухлетний контракт. Тренерскую карьеру Луиш Каштру начал в 1998 году. С 2006 по 2016 годы работал в структуре «Порту» - координатор по профессиональной подготовке, тренер второй команды. Примечательно, что в то же самое время первую команду «драконов» принял Паулу Фонсека.

«Хочу продолжать побеждать и выигрывать титулы, - сказал Луиш после подписания контракта. - Эта цель перед нами уже на ближайший официальный матч – за Суперкубок Украины с «Динамо». В «Шахтере» сформирован менталитет победителей, и мы хотим продолжить в том же духе. Команда должна играть в качественный, атакующий футбол и с большим количеством голевых моментов. Мы должны быть безопасны в обороне, но всегда иметь цель забить».

Последнее место работы Каштру – «Витория Гимарайнш». Этот клуб в нынешнем сезоне занял 5-е место в чемпионате Португалии, завоевав путевку в квалификацию Лиги Европы.