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Фотофакт

Славянск - это Украина

Опыт США, миллион фанатов, 146 голов в 52 матчах

Алексей Журавлев
12 июля 2019 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 7 июня по 7 июля во Франции проходил 8-й по счету чемпионат мира по футболу среди женских команд, в котором приняли участие 24 национальные сборные. Сборная США отстояла чемпионский титул, став сильнейшей командой планеты в четвертый раз.

Сначала были матчи группового этапа (шесть квартетов), а затем поединки плей-офф – 1/8, 1/4, 1/2  и финал. Всего 52 матча и 146 забитых голов. В действии была система VAR. Доминированием действующих чемпионок планеты – сборной США было ощутимым со старта турнира. В итоге «звездно-полосатые» на опыте выиграли все семь встреч мирового первенства. Причем в группе были одержаны три победы с общим счетом 18:0. В финальном поединке США на стадионе «Парк Олимпик Лионне» сломили сопротивление чемпионов Европы – сборной Голландии – 2:0. 

Интерес к чемпионату мира был огромным, впрочем, как и ко всему женскому футболу на протяжении года. Около миллиона фанатов на стадионах и рекордная телеаудитория. Билеты на финал мундиля раскупили за 31 минуту. И 57 тысяч зрителей на финальном матче женских команд – это действительно шикарно.

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Комментарии к статье «Опыт США, миллион фанатов, 146 голов в 52 матчах»

С 7 июня по 7 июля во Франции проходил 8-й по счету чемпионат мира по футболу среди женских команд, в котором приняли участие 24 национальные сборные. Сборная США отстояла чемпионский титул, став сильнейшей командой планеты в четвертый раз.

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