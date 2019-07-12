Бразилия завоевала трофей Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки по футболу. В домашнем турнире «пентакампеоны» выиграли финальный поединок у сборной Перу.

Матчи 46-го розыгрыша главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, проходили с 14 июня по 7 июля в Бразилии (в последний раз эта страна принимала данный турнир 30 лет назад). В соревнованиях приняли участие 12 сборных, из которых две приглашенные – Катар и Япония (финалисты Кубка Азии-2019). Кстати, «гости» чемпионата не смогли выйти в плей-офф – 1/4 финала.

В финале чемпионата встретились сборные Бразилии и Перу. Со счетом 3:1 победу одержали «пентакампеоны». Для них это девятая победа в Кубке Америки. Лучшие показатели имеют только Уругвай (15 побед) и Аргентина (14).

Лучшим футболистом турнира был назван бразильский защитник Дани Алвес. Приз лучшему бомбардиру достался форварду Эвертону – он забил 3 гола и отдал 1 пас в 6 играх. При этом также 3 мяча на счету Хосе Паоло Герреро из Перу. Лучшим вратарем турнира стал Алиссон, проведший на Кубке Америки-2019 шесть матчей и не пропустил ни одного гола с игры.

В матче за 3-е место Аргентина обыграла Чили – 2:1. При этом с поля еще в первом тайме был удален один из лучших игроков в истории мирового футбола Лионель Месси.

Трофей мексиканцев

Сборная Мексики выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, переиграв в финале хозяина турнира – сборную США со счетом 1:0. Мексиканцы завоевали почетный трофей в 8-й раз, у США - осталось 6 титулов.