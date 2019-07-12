|12 июля 2019
|Просмотров: 58
|
Френки Де Йонг официально стал игроком «Барселоны». Голландский полузащитник прошел медосмотр в новом клубе после чего состоялась его презентация на домашнем стадионе каталонского гранда «Ноу Камп», которую посетили 20 тысяч фанатов.
Де Йонг, еще выступая за «Аякс», подписал предварительный контракт с «Барселоной» зимой нынешнего года. А в начале июля было заключено официальное 5-летнее соглашение и личный контракт. За продажу Френки Де Йонга «Аякс» получит от «Барселоны» 75 млн. евро, а еще 11 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.
Летний трансферный рынок взорвал мадридский «Атлетико». «Матрасники» заплатили «Бенфике» за 19-летнего португальского форварда Луиша Фелиша 126 млн. евро, что является рекордной суммой нынешнего лета. Уже состоялась и официальная презентация игрока. В «Атлетико» Фелиш будет выступать под 7-м номером. Контракт рассчитан на 7 лет. Ранее самым дорогим трансфером межсезонья был переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал» за 100 миллионов евро.
Потерей для «Атлетико» стал уход из команды 23-летнего полузащитника Родриго Эрнандеса, который перебрался в «Манчестер Сити» за 70 млн. евро.
После года отсутствия в Турине Джанлуиджи Буффон на правах свободного агента вернулся в «Ювентус». Новый контракт с туринским клубом подписан до 30 июня 2020 года. Буффон покинул «Ювентус» 19 мая 2018 года, подписав контракт с французским «ПСЖ».
Девятая команда чемпионата Англии по итогам минувшего сезона «Лестер Сити» не пожалел рекордные для клуба 40 млн. фунтов стерлингов на покупку 22-летнего бельгийского полузащитника Юри Тилеманса из «Монако».
12 июля 2019
• Элина Свитолина с национальным рекордом, но без финала
• Де Йонг на «Ноу Камп», 126 мл. евро за Фелиша, возвращение Буффона в Турин
• Бразилия завоевала трофей Кубка Америки по футболу
• Опыт США, миллион фанатов, 146 голов в 52 матчах
11 июля 2019
• Как правильно приступить к ремонту
• Кто в Славянске недоплачивает земельный налог
• Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала
• Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри
• На Привокзальной площади появится новая зеленая зона
• На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн
• В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию
• Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу
• Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками
• Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг
• Военторг Панцерь в Киеве предлагает большой ассортимент продукции
6 июля 2019
• Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»
• Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове
• Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»
• Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр
5 июля 2019
4 июля 2019
• Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать
• В Сидорово ликвидировали школу
• Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления
• Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью
• День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv
• На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж
27 июня 2019
• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
— 12 июля 2019 —
Первая ракетка Украины установила национальный рекорд. Выход Элины Свитолиной в полуфинал Уимблдонского турнира – лучший результат в истории украинского тенниса.
— 12 июля 2019 —
Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки по футболу. В домашнем турнире «пентакампеоны» выиграли финальный поединок у сборной Перу.
— 12 июля 2019 —
С 7 июня по 7 июля во Франции проходил 8-й по счету чемпионат мира по футболу среди женских команд, в котором приняли участие 24 национальные сборные. Сборная США отстояла чемпионский титул, став сильнейшей командой планеты в четвертый раз.
— 6 июля 2019 —
Очередное призовое место в активе славянской спортсменки Яны Киптенко. 29 июня она заняла второе место на престижных соревнованиях в Харькове под названием – ночной полумарафон.
Приветствую, гость! Вход
12 июля 2019
• Элина Свитолина с национальным рекордом, но без финала
• Де Йонг на «Ноу Камп», 126 мл. евро за Фелиша, возвращение Буффона в Турин
• Бразилия завоевала трофей Кубка Америки по футболу
• Опыт США, миллион фанатов, 146 голов в 52 матчах
11 июля 2019
• Как правильно приступить к ремонту
• Кто в Славянске недоплачивает земельный налог
• Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала
• Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри
• На Привокзальной площади появится новая зеленая зона
• На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн
• В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию
• Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу
• Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками
• Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг
• Военторг Панцерь в Киеве предлагает большой ассортимент продукции
6 июля 2019
• Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»
• Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове
• Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»
• Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр
5 июля 2019
4 июля 2019
• Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать
• В Сидорово ликвидировали школу
• Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления
• Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью
• День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv
• На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж
27 июня 2019
• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Де Йонг на «Ноу Камп», 126 мл. евро за Фелиша, возвращение Буффона в Турин»
Френки Де Йонг официально стал игроком «Барселоны». Голландский полузащитник прошел медосмотр в новом клубе после чего состоялась его презентация на домашнем стадионе каталонского гранда «Ноу Камп», которую посетили 20 тысяч фанатов.