Де Йонг на «Ноу Камп», 126 мл. евро за Фелиша, возвращение Буффона в Турин

Френки Де Йонг официально стал игроком «Барселоны». Голландский полузащитник прошел медосмотр в новом клубе после чего состоялась его презентация на домашнем стадионе каталонского гранда «Ноу Камп», которую посетили 20 тысяч фанатов.

Де Йонг, еще выступая за «Аякс», подписал предварительный контракт с «Барселоной» зимой нынешнего года. А в начале июля было заключено официальное 5-летнее соглашение и личный контракт. За продажу Френки Де Йонга «Аякс» получит от «Барселоны» 75 млн. евро, а еще 11 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.

Летний трансферный рынок взорвал мадридский «Атлетико». «Матрасники» заплатили «Бенфике» за 19-летнего португальского форварда Луиша Фелиша 126 млн. евро, что является рекордной суммой нынешнего лета. Уже состоялась и официальная презентация игрока. В «Атлетико» Фелиш будет выступать под 7-м номером. Контракт рассчитан на 7 лет. Ранее самым дорогим трансфером межсезонья был переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал» за 100 миллионов евро.

Потерей для «Атлетико» стал уход из команды 23-летнего полузащитника Родриго Эрнандеса, который перебрался в «Манчестер Сити» за 70 млн. евро.

После года отсутствия в Турине Джанлуиджи Буффон на правах свободного агента вернулся в «Ювентус». Новый контракт с туринским клубом подписан до 30 июня 2020 года. Буффон покинул «Ювентус» 19 мая 2018 года, подписав контракт с французским «ПСЖ».

Девятая команда чемпионата Англии по итогам минувшего сезона «Лестер Сити» не пожалел рекордные для клуба 40 млн. фунтов стерлингов на покупку 22-летнего бельгийского полузащитника Юри Тилеманса из «Монако».