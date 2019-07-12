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Фотофакт

Славянск - это Украина

Элина Свитолина с национальным рекордом, но без финала

Алексей Журавлев
12 июля 2019 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Пять викторий на Уимблдоне принесли Элине Свитолине почти 750 тысяч долларов призовых.

Первая ракетка Украины установила национальный рекорд. Выход Элины Свитолиной в полуфинал Уимблдонского турнира – лучший результат в истории украинского тенниса.

24-летняя теннисистка впервые вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема. До этого  ее лучшими результатами были стадии четвертьфинала Ролан Гарроса (2015, 2017) и открытого чемпионата Австралии (2018, 2019).

На Уимблдоне Свитолина выиграла пять поединков. В четвертьфинале - у представительницы Чехии Каролины Муховой в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Самым сложным в этом сражении для Элины стал момент в первой партии, когда она проигрывала - 2:5, но затем выдала потрясающий игровой отрезок, выиграв пять геймов кряду, а с ними и сет.

«Потрясающие эмоции, - прокомментировала свою победу в четвертьфинале Элина Свитолина. - Это будет мой первый полуфинал на турнирах Большого шлема, я на самом деле не ожидала, что это случится именно на Уимблдоне. Конечно, я в большом предвкушении и уже жду свой полуфинальный матч».

За выход в финал престижного турнира Свитолина 11 июля играла против Симоны Халеп из Румынии. Встреча завершилась победой Халеп в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Во втором женском полуфинале Серена Уильямс (США) обыграла Барбару Стрыцову (Чехия).

Прекрасно на Уимблдоне выступала и Даяна Ястремская. 19-летняя дебютантка соревнований дошла до 1/8 финала турнира, где в трех сетах уступила представительнице Китая Чжан Шуай – 4:6, 6:1, 2:6.

В новом рейтинге WTA Ястремская совершит подъем и станет второй ракеткой Украины, обойдя Лесю Цуренко. Кстати, на кортах Уимблдона Даяна заработала порядка 200 тысяч долларов.

Кроме того, удачный дебют на турнире позволил Ястремской войти в список четырех теннисистов (кроме украинки в него попали 15-летняя Кори Гауфф (США), 22-летняя Каролина Мухова (Чехия) и 23-летний Маттео Берреттини Италия), которые претендуют на звание «Открытие Уимблдона».

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Комментарии к статье «Элина Свитолина с национальным рекордом, но без финала»

Первая ракетка Украины установила национальный рекорд. Выход Элины Свитолиной в полуфинал Уимблдонского турнира – лучший результат в истории украинского тенниса.

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