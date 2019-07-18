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Фотофакт

Славянск - это Украина

Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе

Алексей Журавлев
18 июля 2019 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

9-12 июля в манеже Ивано-Франковского колледжа физического воспитания на трех коврах состоялись поединки чемпионата Украины по вольной борьбе среди мужчин и среди женщин до 23 лет, в которых приняли участие более 300 спортсменов.

В составе сборной Донецкой области на соревнованиях национального масштаба, которые были отборочными к чемпионату мира-2019 (сентябрь, Казахстан), выступала славянская «вольница», воспитанница областной ШВСМ Лолита Волошина (тренер Сергей Слепушкин).

В весовой категории до 57 кг студентка славянского энергостроительного техникума стала бронзовым призером чемпионата. 18-летняя Лолита провела на ковре три поединка, в которых одержала победы над мастерами спорта – Марией Костиной (Херсонской область) и Кариной Черномор (Житомирская область), и проиграла встречу за выход в финал призерке юниорского чемпионата Европы Веронике Рябоволовой (Львовская область). В данной весовой категории было восемь спортсменок, а «бронзовой» для Лолиты стала победа над Кариной Черномор.

Стоит добавить, что помимо Волошиной в копилку сборной Донецкой области принесли медали Юлия Пелешок (76 кг, «бронза») и Александр Хоцяновский (125 кг, «золото»).

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Комментарии к статье «Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе»

9-12 июля в манеже Ивано-Франковского колледжа физического воспитания на трех коврах состоялись поединки чемпионата Украины по вольной борьбе среди мужчин и среди женщин до 23 лет, в которых приняли участие более 300 спортсменов.

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