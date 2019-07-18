|18 июля 2019
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9-12 июля в манеже Ивано-Франковского колледжа физического воспитания на трех коврах состоялись поединки чемпионата Украины по вольной борьбе среди мужчин и среди женщин до 23 лет, в которых приняли участие более 300 спортсменов.
В составе сборной Донецкой области на соревнованиях национального масштаба, которые были отборочными к чемпионату мира-2019 (сентябрь, Казахстан), выступала славянская «вольница», воспитанница областной ШВСМ Лолита Волошина (тренер Сергей Слепушкин).
В весовой категории до 57 кг студентка славянского энергостроительного техникума стала бронзовым призером чемпионата. 18-летняя Лолита провела на ковре три поединка, в которых одержала победы над мастерами спорта – Марией Костиной (Херсонской область) и Кариной Черномор (Житомирская область), и проиграла встречу за выход в финал призерке юниорского чемпионата Европы Веронике Рябоволовой (Львовская область). В данной весовой категории было восемь спортсменок, а «бронзовой» для Лолиты стала победа над Кариной Черномор.
Стоит добавить, что помимо Волошиной в копилку сборной Донецкой области принесли медали Юлия Пелешок (76 кг, «бронза») и Александр Хоцяновский (125 кг, «золото»).
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• Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе
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16 июля 2019
• Недорого, но качественно: ищем мебель для ванной
12 июля 2019
• Элина Свитолина с национальным рекордом, но без финала
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• Бразилия завоевала трофей Кубка Америки по футболу
• Опыт США, миллион фанатов, 146 голов в 52 матчах
11 июля 2019
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• Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала
• Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри
• На Привокзальной площади появится новая зеленая зона
• На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн
• В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию
• Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу
• Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками
• Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг
• Военторг Панцерь в Киеве предлагает большой ассортимент продукции
6 июля 2019
• Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»
• Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове
• Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»
• Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр
5 июля 2019
4 июля 2019
• Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать
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Комментарии к статье «Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе»
9-12 июля в манеже Ивано-Франковского колледжа физического воспитания на трех коврах состоялись поединки чемпионата Украины по вольной борьбе среди мужчин и среди женщин до 23 лет, в которых приняли участие более 300 спортсменов.