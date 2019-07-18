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Фотофакт

Славянск - это Украина

ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга

Алексей Журавлев
18 июля 2019 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

13 июля ФК «Славянск» домашним матчем 11 тура против «Спарты» из Доброполья на стадионе имени Юрия Скиданова завершил первый круг чемпионата Донецкой области по футболу.

Подопечные Сергея Федоренко записали себе в актив очередные три очка. Правда, справиться с аутсайдером областного первенства футболистам славянского клуба удалось лишь во второй половине встречи. Имея явное игровое преимущество, ФК «Славянск» в первом тайме никак не мог подобрать ключи к воротам гостей.

Зато после перерыва хозяева забили трижды. Начало разгрома положил Евгений Мушнин, решившийся на выстрел с 22-х метров. Затем дальним ударом со штрафного отличился Игорь Дятлов. А точку в поединке поставил Артем Ткачук. Кстати, для Мушнина это был 5-й гол в чемпионате – лучший показатель среди игроков славянского клуба, а для Дятлова – 4-й.

Не все команды чемпионата в первом круге сыграли одинаковое количество встреч. Еще предстоят доигровки. При этом на данный момент ФК «Славянск» с 15 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы.

Около месяца в областном чемпионате будет перерыв. А старт матчей второго круга намечен на середину августа.

Результаты 11 тура

«Славянск» - «Спарта» - 3:0

«Прометей» - «Шахтер» - 4:0

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Комментарии к статье «ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга»

13 июля ФК «Славянск» домашним матчем 11 тура против «Спарты» из Доброполья на стадионе имени Юрия Скиданова завершил первый круг чемпионата Донецкой области по футболу.

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