|18 июля 2019
|Просмотров: 66
|
13 июля ФК «Славянск» домашним матчем 11 тура против «Спарты» из Доброполья на стадионе имени Юрия Скиданова завершил первый круг чемпионата Донецкой области по футболу.
Подопечные Сергея Федоренко записали себе в актив очередные три очка. Правда, справиться с аутсайдером областного первенства футболистам славянского клуба удалось лишь во второй половине встречи. Имея явное игровое преимущество, ФК «Славянск» в первом тайме никак не мог подобрать ключи к воротам гостей.
Зато после перерыва хозяева забили трижды. Начало разгрома положил Евгений Мушнин, решившийся на выстрел с 22-х метров. Затем дальним ударом со штрафного отличился Игорь Дятлов. А точку в поединке поставил Артем Ткачук. Кстати, для Мушнина это был 5-й гол в чемпионате – лучший показатель среди игроков славянского клуба, а для Дятлова – 4-й.
Не все команды чемпионата в первом круге сыграли одинаковое количество встреч. Еще предстоят доигровки. При этом на данный момент ФК «Славянск» с 15 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы.
Около месяца в областном чемпионате будет перерыв. А старт матчей второго круга намечен на середину августа.
Результаты 11 тура
«Славянск» - «Спарта» - 3:0
«Прометей» - «Шахтер» - 4:0
18 июля 2019
• Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»
• Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер
• Историческая победа Украины в синхронном плавании
• Яны Киптенко выиграла «бронзу» Петропавловского полумарафона
• ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга
• Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе
17 июля 2019
• Детская ортопедическая обувь: особенности
16 июля 2019
• Недорого, но качественно: ищем мебель для ванной
12 июля 2019
• Элина Свитолина с национальным рекордом, но без финала
• Де Йонг на «Ноу Камп», 126 мл. евро за Фелиша, возвращение Буффона в Турин
• Бразилия завоевала трофей Кубка Америки по футболу
• Опыт США, миллион фанатов, 146 голов в 52 матчах
11 июля 2019
• Как правильно приступить к ремонту
• Кто в Славянске недоплачивает земельный налог
• Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала
• Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри
• На Привокзальной площади появится новая зеленая зона
• На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн
• В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию
• Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу
• Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками
• Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг
• Военторг Панцерь в Киеве предлагает большой ассортимент продукции
6 июля 2019
• Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»
• Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове
• Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»
• Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр
5 июля 2019
4 июля 2019
• Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать
— 18 июля 2019 —
Украинский полузащитник 26-летний Руслан Малиновский перешел из бельгийского «Генка» в итальянскую «Аталанту».
— 18 июля 2019 —
Королями Уимблдона-2019 стали Симона Халеп и Новак Джокович. В минувший уик-энд они подняли над головой главные трофеи одного из самых престижных турниров планеты после побед в решающих поединках одиночного разряда.
— 18 июля 2019 —
На 18-м по счету чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея), в активе сборной Украины уже есть три медали. Прежде всего, стоит гордиться дебютными золотыми наградами команды девушек в синхронном плавании.
— 18 июля 2019 —
14 июля на территории села Петропавловская Борщаговка (Киево-Святошинский район) прошел 2-й по счету Петропавловский полумарафон «Чайка», в котором приняли участие 565 спортсменов.
Приветствую, гость! Вход
18 июля 2019
• Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»
• Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер
• Историческая победа Украины в синхронном плавании
• Яны Киптенко выиграла «бронзу» Петропавловского полумарафона
• ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга
• Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе
17 июля 2019
• Детская ортопедическая обувь: особенности
16 июля 2019
• Недорого, но качественно: ищем мебель для ванной
12 июля 2019
• Элина Свитолина с национальным рекордом, но без финала
• Де Йонг на «Ноу Камп», 126 мл. евро за Фелиша, возвращение Буффона в Турин
• Бразилия завоевала трофей Кубка Америки по футболу
• Опыт США, миллион фанатов, 146 голов в 52 матчах
11 июля 2019
• Как правильно приступить к ремонту
• Кто в Славянске недоплачивает земельный налог
• Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала
• Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри
• На Привокзальной площади появится новая зеленая зона
• На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн
• В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию
• Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу
• Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками
• Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг
• Военторг Панцерь в Киеве предлагает большой ассортимент продукции
6 июля 2019
• Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»
• Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове
• Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»
• Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр
5 июля 2019
4 июля 2019
• Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга»
13 июля ФК «Славянск» домашним матчем 11 тура против «Спарты» из Доброполья на стадионе имени Юрия Скиданова завершил первый круг чемпионата Донецкой области по футболу.