Яны Киптенко выиграла «бронзу» Петропавловского полумарафона

Дистанцию полумарафона (21 км, покрытие – асфальт) бежали 329 спортсменов. Среди них были два представителя Славянска – Яна Киптенко и Анатолий Григорьев. В абсолютном зачете полумарафона среди женщин Яна с результатом 1 час 36 минут и 20 секунд заняла 14-е место, а Анатолий пробежал дистанцию за 1 час 36 минут и 3 секунды и в мужском зачете разместился на 78-й позиции.

При этом 31-летняя Киптенко получила бронзовую награду соревнований в возрастной категории 30-39 лет среди женщин. Яне всего нескольких секунд не хватило до «серебра», которое получила 36-летняя Лилия Горбатенко из Киева с результатом 1 час 36 минут 13 секунд. «Золото» досталось 32-летней Анне Калиниченко из Сум – 1 час 31 минута.

2-й по счету Петропавловский полумарафон «Чайка» помимо забега на 21 км включал дистанции 10, 4,5 и 2,5 км, скандинавскую ходьбу и детские старты. Лучшие результаты в беге на 21 км показали у мужчин 25-летний Богдан-Иван Городиський из Киев – 1 час 5 минут 42 секунды. У женщин – 30-летняя Дарья Михайлова из Бахмача – 1 час 14 минут 18 секунд.