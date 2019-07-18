Историческая победа Украины в синхронном плавании

На 18-м по счету чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея), в активе сборной Украины уже есть три медали. Прежде всего, стоит гордиться дебютными золотыми наградами команды девушек в синхронном плавании.

Это историческое достижение для Украины. Большая команда в составе Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Марины и Влады Алексеевых, Яны Нарежной, Алины Шинкаренко, Катерины Резник, Александры Коваленко, Вероники Гришко, Валерии Апрелевой, Марты Фединой и Дарьи Корнеевой поднялась на высшую ступень пьедестала почета в дисциплине хайлайты, опередив соперников из Италии и Испании.

Хайлайты – дисциплина синхронного плавания, в которой выступают 10 спортсменок. Программа продолжительностью две минуты должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов. Оценивается только акробатика. Дисциплина вошла в программу синхронного плавания по итогам технического конгресса Международной федерации плавания в 2017 году и в Кванджу проводилась впервые в истории.

Две бронзовые медали мирового чемпионата завоевали представители артистического плавания в технических программах – дуэт Марты Фединой и Анастасия Савчук, а также великолепная десятка украинских русалочек.