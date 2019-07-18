Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер

|18 июля 2019
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Королями Уимблдона-2019 стали Симона Халеп и Новак Джокович. В минувший уик-энд они подняли над головой главные трофеи одного из самых престижных турниров планеты после побед в решающих поединках одиночного разряда.
13 июля лучший матч в карьере провела румынская теннисистка Симона Халеп. Эти слова 27-летняя уроженка Костанцы подчеркнула на финальной церемонии. Действительно, в финале Халеп на удивление легко и непринужденно всего за 56 минут в двух сетах «вынесла в одну калитку» 23-кратную победительницу турниров серии Большого Шлема 37-летнюю Серену Уильямс – 6:2, 6:2. Для Симоны эта виктория в 11-ти личных противостояниях со знаменитой американкой стала всего лишь второй.
На родине победа Халеп на Уимблдоне-2019 не осталась незамеченной. Уже известно, что высшую государственную награду Румынии – Орден звезды - теннисистке вручит лично президент страны Клаус Йоханнис. Стоит отметить, что в полуфинале Уимблдонского турнира Симона Халеп переиграла украинку Элину Свитолину (в новом рейтинге WTA занимает 7-е место). Теперь в коллекции румынской теннисистке два титула серии Большого шлема. Ранее она побеждала на Ролан Гаррос-2018.
А вот у мужчин воскресный финал 14 июля продолжался почти 5 часов. Классика Уимблдона-2019 в действии: на корте за трофей сражались Новак Джокович и Роже Федерер, одолевший в полуфинале еще одного колосса мирового тенниса – испанца Рафаэля Надаля. Пять невероятных сетов, в которых великолепно выглядели оба теннисиста, принесли итоговый успех 32-летнему Новаку. Он выиграл захватывающую встречу со счетом - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). При этом в 16-м гейме пятого сета 37-летний Федерер выходил подавать на победу, но Джокович отыграл двойной матчбол.
Впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале. А сам поединок продолжался 4 часа 55 минут – это самый длинный финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в истории.
А теперь немного статистики. Новак выиграл у Роже все три очных финала Уимблдона (2014, 2015, 2019). При этом Джокович отстает от Федерера, как по количеству побед на Уимблдоне – 5 против 8, так и по общим титулам серии Большого шлема – 16 против 20.
Продолжительным получился и финал Уимблдона в парном мужском разряде. Колумбийский тандем Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара взял верх над французской парой Николя Маю/ Эдуар Роже-Васслен в пяти сетах - 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3. Финальный марафон продолжался 4 часа 55 минут.
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• ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга
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• Детская ортопедическая обувь: особенности
16 июля 2019
• Недорого, но качественно: ищем мебель для ванной
12 июля 2019
• Элина Свитолина с национальным рекордом, но без финала
• Де Йонг на «Ноу Камп», 126 мл. евро за Фелиша, возвращение Буффона в Турин
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Королями Уимблдона-2019 стали Симона Халеп и Новак Джокович. В минувший уик-энд они подняли над головой главные трофеи одного из самых престижных турниров планеты после побед в решающих поединках одиночного разряда.