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Фотофакт

Славянск - это Украина

Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»

Алексей Журавлев
18 июля 2019 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Руслан Малиновский.

Украинский полузащитник 26-летний Руслан Малиновский перешел из бельгийского «Генка» в итальянскую «Аталанту». 

Футболист уладил все вопросы с рабочей визой и присоединился к клубу из Бергамо на базе в Валле-Сериане. Контракт украинца будет действовать 5 лет. Стоимость трансфера составила 13,7 млн. евро. «Аталанта» в минувшем чемпионате Серии A заняла 3-е место и в предстоящем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов, причем начнет сразу с группового раунда.

Последние три с половиной сезона Малиновский провел в «Генке», за который во всех турнирах сыграл 135 матчей и забил 30 голов (в сезоне 2018/2019 - 51 матч, 16 мячей, 16 результативных передач). В минувшем сезоне – стал чемпионом Бельгии. Трансфер Руслана попал в топ-10 по стоимости среди украинцев.

«Барселона» приобрела Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико». «Гранатово-синие» выплатили сумму отступных за 28-летнего форварда в размере 120 млн. евро. Контракт с рассчитан до 2024 года.  Трансфер Гризманна стал вторым самым дорогим летнего межсезонья. Ранее переход Жоау Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» был завершен за 126 млн. евро. Новичок «Барсы» уже определился с игровым номером. После подписания контракта форварду была вручена футболка команды с номером 17 на спине.

За «Атлетико» нападающий выступал с июля 2014 года. В минувшем сезоне он забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Вместе с «матрасниками» Гризманн выходил в финал Лиги чемпионов в 2016 году, а в 2018 вместе со сборной Франции стал чемпионом мира.

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Комментарии к статье «Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»»

Украинский полузащитник 26-летний Руслан Малиновский перешел из бельгийского «Генка» в итальянскую «Аталанту». 

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