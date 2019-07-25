Четыре «золота» и 4-е место в командном зачете сборной Украины

25-й чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров (U-20) проходил с 18 по 21 июля на стадионе «Рюаваллен» в Буросе (Швеция). По итогам соревновательных дней в копилке сборной Украины оказалось шесть наград: четыре «золота» и два «серебра».

Чемпионами юниорского первенства континента стали Артем Коноваленко, Михаил Кохан, Валерия Иваненко и Ярослава Магучих. 19-летний Коноваленко с личным рекордом и лучшим результатом сезона среди юниоров – 16,50 метра выиграл соревнования в тройном прыжке.

Две золотые медали в активе украинских спортсменов в секторе для метания молота. Дальше всех снаряд в Буросе метнули Михаил Кохан у юниоров и Валерия Иваненко – у юниорок. Кохан победил с новым юниорским рекордом Европы – 84,73 метра. Победный результат Иваненко – 65,83 метра.

А в секторе для прыжков в высоту у юниорок солировала Ярослава Магучих. С первой попытки ей покорилась высота 1,92 метра, которая в итоге и принесла 17-летней спортсменке золотую награду чемпионата.

Серебряными призерами чемпионата стали Илья Кравченко – прыжки с шестом (5,31 метра) и Олег Дорощук – высота (2,14 метра). С шестью медалями (4-2-0) сборная Украины заняла 4-е место в общекомандном зачете.

Стоит отметить, что к соревнованиям, согласно правилам, были допущены спортсмены 2000 года рождения и моложе, выполнившие в установленные сроки необходимые квалификационные требования и нормативы.